Non solo De Rossi, a Roma scatta l’operazione nostalgia | Ingaggio a parametro 0 per lo storico compagno di DDR

Con l’approdo in panchina di Daniele De Rossi, può arrivare da svincolato fino a giungo un suo ex compagno di squadra alla Roma

Grande entusiasmo in città per il primo allenamento da allenatore della Roma di Daniele De Rossi. Dopo una carriera da calciatore da bandiera e capitano della sua squadra del cuore, adesso è un romano doc ad avere l’arduo compito di risollevare le sorti di una stagione deludente ma ancora tutta da scrivere per i giallorossi. L’esonero fulmineo di José Mourinho, arrivato dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan e una lunga riflessione notturna dei Friedkin, pone fine all’esperienza del tecnico portoghese nella Capitale.

Per lui due anni e mezzo sulla panchina della Roma con un exploit in campo internazionale, date le due finali consecutive raggiunte prima in Conference e poi in Europa League, che sono bastate per confermarlo al timone della squadra nonostante due sesti posti di fila in campionato.

L’eliminazione in Coppa Italia nel sentito derby capitolino e con una prestazione molto opaca e il nono posto in classifica dopo 20 giornate sono state le due ragioni che hanno portato a questo cambio tecnico per cercare di dare una svolta all’ambiente.

E chi meglio di un traghettatore motivato e che conosce a memoria ogni angolo del mondo Roma come Daniele De Rossi? Il suo curriculum da allenatore è ancora da compilare e la panchina giallorossa rappresenta per lui una grande occasione di dimostrare di essere un ottimo mister.

La suggestione Manolas come colpo a parametro zero per la Roma

Cambiano anche le mosse sul mercato. Josè Mourinho aveva chiesto diversi rinforzi a Tiago Pinto, pronto a lasciare il ruolo di direttore sportivo a febbraio. De Rossi non farà richieste specifiche su come migliorare la rosa ma sarebbe felice di allenare qualche suo ex compagno di squadra.

Si ipotizza un possibile ritorno alla Roma di Kostas Manolas, difensore greco classe 1991 che tanto bene aveva fatto nella sua parentesi capitolina e che ha lasciato gli Emirati Arabi Uniti, rescindendo il contratto che lo legava allo Sharjah.

Tutto pronto per l’esordio contro il Verona nel weekend

Debutto in campionato previsto per sabato alle ore 18 in uno Stadio Olimpico che si preannuncia caldo contro l’Hellas Verona, avversario da non sottovalutare e in piena corsa per evitare la retrocessione e bestia nera dei giallorossi, battuti anche all’andata al Bentegodi.

Sarà interessante capire anche il modulo con cui De Rossi sceglierà di schierare la sua Roma, che potrà contare sull’apporto offensivo di Dybala e Lukaku.