Escluso d’ufficio dagli organizzatori | Lautaro Martinez, la stangata è UFFICIALE: non potrà partecipare alla finale

Lautaro Martinez ancora non ci crede: il numero dieci nerazzurro è stato clamorosamente escluso. Non si può tornare indietro.

Prima in classfica con 51 punti, momentaneamente a più due sulla Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si gode il suo straordinario momento di forma che la vede reduce da undici vittorie e tre pareggi nelle ultime 14 partite di campionato disputate.

Un rendimento rasente la perfezione, quello dei nerazzurri, strettamente collegato alle altrettante fantastiche prestazioni di Lautaro Martinez, autore fin qui di 18 gol in 18 partite di campionato giocate. Diciotto gol in Serie A che diventano 20, considerando i due realizzati in Champions League contro Real Sociedad e Salisbuurgo.

Un bottino di 20 marcature in 25 partite disputate complessivamente tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, che colloca meritatamente l’attuale numero dieci della Benamata tra i bomber più prolifici e affidabili del Vecchio Continente.

Considerando infatti solamente le reti messe a segno nei principali cinque campionati europei, meglio dell’argentino hanno fatto solo Harry Kane (22 gol in 16 presenze in Bundesliga col Bayern Monaco) e Kylian Mbappé (19 gol in 17 presenze in Ligue 1 col Paris Saint Germain), con l’ex Racing attualmente davanti a mostri sacri come Haaland (14 gol in 15 presenze in Premier League col Manchester City) e Bellingham (13 gol in 17 presenze in Liga col Real Madrid).

Lautaro Martinez, obiettivo Supercoppa: nerazzurri a caccia del terzo successo consecutivo

Campione in carica dopo l’affermazione dello scorso anno ai danni del Milan, sconfitto 3-o a Riad il 18 gennaio 2023, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo, domani alle 22.00 (le 20.00 in Italia), contro il Napoli di Walter Mazzarri nella finale di Supercoppa Italiana, in programma all’Al-Awwal Park della capitale saudita. Una sfida, quella contro gli azzurri, che i meneghini proveranno ovviamente a vincere per confermarsi campioni della competizione dopo i due trionfi consecutivi conseguiti nel 2022 contro la Juventus e lo scorso anno contro i cugini rossoneri.

Una vittoria, quella contro Kvaratskhelia e compagni, che, qualora arrivasse, non solo proietterebbe i nerazzurri al secondo posto nell’albo d’oro della manifestazione con otto successi (a meno uno dalla Vecchia Signora e a più uno sul Milan), ma permetterebbe loro di diventare anche la prima squadra capace di vincere per tre volte consecutive il trofeo.

🚨TOTY MEN & TOTY WOMEN! Thoughts on the choices? Let me know in the comments!#fc24 pic.twitter.com/hOewkHDjG1 — Fut Sheriff (@FutSheriff) January 17, 2024

Inter, Lautaro Martinez clamorosamente escluso dal Team of the year stilato da Ea

Leader indiscusso dell’Inter di Simone Inzaghi, con la cui maglia ha già segnato fin qui 18 gol in altrettante gare di campionato, Lautaro Martinez è stato, forse un po’ a sorpresa, escluso dal Toty (Team of the year) ideato da Ea.

Una squadra dell’anno, quella pronta a essere finalizzata dalla nota società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, in cui figura solo Theo Hernandez come rappresentante della nostra Serie A. Una formazione fortissima, messa in campo con un equilibratissimo 4-3-3, la cui linea difensiva, oltre al terzino sinistro del Milan, comprende anche Alisson in porta, Frimpong come terzino destro e Ruben Dias e van Dijk come difensori centrali. A centrocampo, spazio quindi a Bellingham, Rodri e De Bruyne con Mbappé, Haaland e Messi a comporre un temibilissimo tridente d’attacco che nessun difensore vorrebbe sicuramente mai trovarsi difronte.