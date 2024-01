Vi ricordate Koulibaly? | De Laurentiis, clamoroso ritorno di fiamma: sparisce la maglia #26 negli store

Il difensore senegalese è stato uno dei calciatori più amati dal popolo napoletano, ora è sparita la sua maglia. Ecco il motivo.

Il tifoso del Napoli, come è risaputo, è un tifoso passionale, molto legato alla sua terra, ai colori azzurri ed alla squadra di calcio della città. Oltre ad amare la maglia, però, si affeziona molto anche ai calciatori, soprattutto quando si tratta di campioni che, oltre a fare meraviglie in campo, onorano al meglio la maglia e lasciano anche l’ultima goccia di sudore per la causa in campo.

Uno dei calciatori più amati dai tifosi che hanno vestito la maglia del Napoli, dell’ultimo decennio sicuramente, ma forse anche di sempre, è stato Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese arrivò in azzurro nell’estate del 2014 per appena otto milioni di euro. La società azzurra lo prelevò dai belgi del Genk quando era praticamente uno sconosciuto.

Pian piano, però, dopo alcuni mesi di naturale ambientamento e qualche errore anche grossolano, cominciò a far vedere tutte le sue doti difensive, di carisma e di leadership e diventò, soprattutto con Maurizio Sarri, una delle colonne portanti della squadra.

Bandiera, a volte anche Capitano, Koulibaly arrivò a valere anche cento milioni di euro sul mercato e ad essere considerato uno dei migliori difensori al Mondo (se non il migliore). Aurelio De Laurentiis, però, per parecchie finestre di mercato, non ha voluto ascoltare alcuna offerta e ha blindato il centrale senegalese a Napoli, eleggendolo come una colonna della squadra e simbolo di una città.

Koulibaly-Napoli, un amore durato otto anni

La storia d’amore tra Koulibaly, il Napoli e la città partenopea è durata ben otto anni per poi interrompersi nell’estate 2022 quando, ad un anno dalla scadenza di un contratto che le parti non hanno voluto rinnovare, è arrivato il Chelsea e lo ha portato a Londra per 38 milioni di euro. Cifra decisamente inferiore a quella che il Presidente De Laurentiis avrebbe potuto incassare qualche anno prima, ma molto alta se rapportata all’unico anno di contratto rimasto al giocatore con il club azzurro.

La stagione al Chelsea, poi, come sappiamo, non è stata di certo indimenticabile e, dopo soli dodici mesi, Kalidou ha accettato la corte degli arabi e dell’Al Hilal, club in cui ora gioca insieme a Milinkovic-Savic, tra gli altri. Il suo Napoli, intanto, sta attraversando un’annata davvero complicata e non è riuscito a trovare una valida alternativa a Kim, il centrale sudcoreano che aveva ottimamente sostituito proprio Koulibaly durante la trionfale cavalcata Scudetto 2022/2023.

Mercato, ecco i nomi per la difesa del Napoli

In questa sessione invernale di calciomercato, però, la società partenopea vuole rinforzarsi e farlo anche in difesa. Dopo che è sfumato l’assalto a Dragusin, passato dal Genoa al Tottenham, restano in piedi altre piste per la retroguardia. Si parla, per esempio, di Brassier del Brest, di Nehuen Perez dell’Udinese, di Theate del Rennes e, nelle ultime ore, anche di Trevoh Chalobah del Chelsea.

Quest’ultimo, in passato accostato e cercato anche da Milan, Inter e Roma, è un nome che stuzzica molto la fantasia dei dirigenti napoletani anche per la sua duttilità e la capacità di giocare sia da centrale, sia da terzino, sia da braccetto in una difesa a tre, modulo caro a Mazzarri e a cui l’allenatore livornese potrebbe riaffidarsi a breve. I rapporti tra il Chelsea ed il Napoli sono rimasti ottimi dopo l’affare Koulibaly e il difensore inglese, qualora arrivasse in azzurro, potrebbe scegliere di indossare proprio la maglia numero ventisei che è stata per tante stagioni di proprietà del campione senegalese.