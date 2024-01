Il Camp Nou? Un sogno che diventerà realtà | Giuntoli, questa non ci voleva: la stellina ha ammesso tutto in diretta social

L’Allianz Stadium non è nulla a confronto: decisamente meglio il Camp Nou. La stella della Juventus sgancia la bomba. Giuntoli stenta a crederci.

La vittoria di sabato sera dell’Inter di Simone Inzaghi sul campo del Monza ha messo ovviamente pressione alla Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani sera, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una sfida, quella tra bianconeri e neroverdi, che chiuderà il quadro della 20esima giornata di campionato in Serie A, che i primi saranno chiamati ovviamente a vincere per tenersi in scia dei rivali nerazzurri, volati attualmente a più cinque grazie ai tre punti conquistati contro gli uomini di Raffaele Palladino.

Tre punti che, qualora venissero ottenuti domani sera, permetterebbero alla Vecchia Signora non solo di portarsi nuovamente a meno due dal primo posto, ma anche di pareggiare i conti contro Berardi e compagni i quali, come molti sicuramente ricorderanno, vinsero 4-2 la sfida del Mapei Stadium dello scorso 23 settembre.

Una disfatta, quella subita in terra emiliana all’inizio dell’autunno, in seguito alla quale il gruppo del presidente Ferrero non ha più fallito un colpo, inanellando una serie di ben 16 risultati utili consecutivi (13 vittorie e tre pareggi) tra campionato e Coppa Italia.

Giuntoli non lascia spazio a fraintendimenti: a gennaio la Juventus non interverrà sul mercato

Reduce, come detto, da una striscia di 16 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode il suo straordinario momento di forma e pone l’attenzione al match dell’Allianz Stadium, in programma tra qualche ora contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una sfida, quella contro i neroverdi, attorno alla quale, come già accaduto prima della partita di campionato contro la Salernitana, stanno ruotando voci di calciomercato che vedrebbero appunto protagonista la Vecchia Signora la quale, stando a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non dovrebbe effettuare alcun’operazione in entrata, visto il fantastico rendimento della squadra la quale, anche grazie alla valorizzazione di qualche giovane stella, sembra aver finalmente trovato il suo perfetto equilibrio.

Juventus, Cambiaso sogna il Camp Nou: il terzino ha rivelato tutto su Instagram

Ormai quasi sempre titolare nelle scelte di Massimiliano Allegri, Andrea Cambiaso è sicuramente una delle più belle e piacevoli sorprese della prima metà di campionato della Juventus. Richiamato alla Continassa dopo il prestito al Bologna dello scorso anno, il terzino classe 2000 sembra aver già raggiunto la definitiva consacrazione con la maglia bianconera addosso.

Una maglia che, già dalla prossima stagione, il classe 2000 spera di indossare nei più gloriosi e affascinanti stadi d’Europa, tra cui il Camp Nou di Barcellona che, attualmente inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento, è stato recentemente condiviso su Instagram, nella sua versione Lego, dal terzino sinistro nato a Genova il quale, in attesa di poterci giocare per davvero un giorno, si divertirà a costruirlo unendo i piccoli mattoncini prodotti dalla famosissima, nonché omonima azienda danese.