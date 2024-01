Io me ne vado, tanto Lukaku da lì non lo schiodo | “Manca la serenità”: dopo Mou, valigie e addio per l’idolo della tifoseria

Difficile convivere con Romelu Lukaku, per il giocatore della Roma una cessione in vista per il poco spazio in campo, dove potrebbe accasarsi

Dal suo arrivo a Roma ad agosto non ha più perso il posto come principale terminale offensivo della sua squadra. Romelu Lukaku è forse l’unica nota lieta di una stagione fino a questo momento sotto le aspettative per la Roma, al momento al nono posto in classifica anche se ancora in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, distante solo cinque punti e con ancora ben 18 partite di campionato da disputare.

Dopo aver rifiutato il suo ritorno all’Inter ed essere stato a un passo dalla firma con la Juventus, alla fine il bomber belga si è lasciato convincere da José Mourinho e dal progetto tecnico giallorosso, consapevole di diventare da subito un idolo per la calorosa tifoseria romanista.

Lui sta ripagando a suon di reti con una media realizzativa che non si vedeva dal 2019 quando guidò i nerazzurri alla conquista del loro ultimo Scudetto e alla finale di Europa League, con Antonio Conte in panchina.

Il centravanti si è preso sulle spalle l’intero reparto anche nei momenti in cui non era presente Paulo Dybala, a tratti indisponibile per acciacchi fisici, ma il suo contributo al momento non è sufficiente per ottenere risultati positivi.

Le dichiarazioni di Andrea Belotti dopo la sconfitta contro il Milan

Al termine della partita persa dalla Roma a San Siro contro il Milan, Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del momento delicato della sua squadra: “Quando si viene da determinate sconfitte non c’è felicità, manca la serenità. Veniamo da un derby perso ed è normale che ci sia frustrazione“.

Eppure il suo giudizio sulla rosa è positivo: “A livello complessivo siamo una squadra forte con grandissime qualità, dobbiamo fare il possibile per arrivare in alto. Una squadra con questo potenziale non può stare così in classifica“.

Belotti e il suo futuro, ipotesi prestito per lui

Sul proseguo della stagione dichiara: “Nei momenti di difficoltà l’unico modo per uscire è compattarsi e lavorare tanto. Forse adesso abbiamo toccato il fondo, più giù di così non si può andare, possiamo solo risalire“.

Al momento non ha il posto da titolare assicurato anzi spesso entra a partita in corso per far rifiatare Lukaku. L’ipotesi di un prestito non è da escludere, soprattutto in vista delle convocazioni ai prossimi Europei ai quali ambisce. Il Genoa aveva fatto un sondaggio e sarebbe interessato, la palla passa a Tiago Pinto.