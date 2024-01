Sarà il prossimo Pallone d’Oro | Ma sceglie la Juve per fare coppia con Yildiz: tifosi juventini in estasi

La Juventus si avvicina al nuovo Pallone d’Oro. Trattativa già avviata col club. Arriverà in estate per fare coppia con Yildiz. Giuntoli brucia la concorrenza della Premier League.

Reduce da’invidiabile striscia di 13 vittorie e tre pareggi tra Serie A e Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara all’importante match che, stasera (martedì 16 gennaio) alle 20.45, la vedrà ospitare, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una sfida, quella tra bianconeri e neroverdi, valevole per la 20esima giornata di campionato, attorno alla quale stanno ruotando ormai da giorni notizie di calciomercato più o meno attendibili secondo le quali la Vecchia Signora starebbe monitorando molto da vicino un profilo che, per quanto fatto vedere finora, potrebbe arrivare a vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni.

Un riconoscimento, quello assegnato annualmente dalla rivista sportiva francese, France Football, che in casa Juventus è stato vinto da sette giocatori rispondenti ai nomi di Omar Sivori, Paolo Rossi, Michel Platini, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Pavel Nedved e Fabio Cannavaro, con quest’ultimo a trionfare nel novembre 2006 quando era già da quattro mesi un giocatore del Real Madrid.

Sette giocatori, per un totale di nove Palloni d’Oro messi in bacheca, con Le Roi a spiccare maestosamente su tutti gli altri grazie alle tre vittorie consecutive ottenute nel 1983, 1984 e 1985. Tre vittorie, quelle dell’ex Nancy e Saint-Etienne che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, arrivarono dopo l’affermazione di Paolo Rossi nell’edizione del 1982, chiusa al primo posto con ben 51 punti di vantaggio sul francese Alain Giresse del Bordeaux.

Juventus, occhi sul nuovo Pallone d’Oro, ma di Svezia: il recordman è Ibrahimovic

Il Pallone d’Oro assegnato annualmente da France Football, si sa, è il premio più ambito dai calciatori professionisti di tutto il mondo. Un premio che, sebbene vinto meritatamente da tanti campioni nel corso degli anni, non è purtroppo finito tra le mani di tanti altri fuoriclasse che, magari con un po’ di impegno e fortuna in più, avrebbero potuto sicuramente portarlo a casa.

Fuoricalsse come Zlatan Ibrahimovic che, neanche mai finito nella top 3 del premio, si è consolato, tra il 2005 e il 2020, con la vittoria di 12 Guldbollen (Palloni d’Oro svedesi) che lo collocano tuttora al primo posto nella classifica dei calciatori svedesi ad aver vinto più volte il prestigioso riconoscimento assegnato annualmente dal quotidiano nazionale, Aftonbladet. Un prestigioso riconoscimento che potrebbe presto essere vinto da un giovane centrocampista sul quale ha recentemente messo gli occhi la Juventus del ds, Cristiano Giuntoli.

Juventus, occhi su Lucas Bergvall del Djurgarden

Legato agli svedesi del Djurgarden da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2025, Lucas Bergvall è il nome del centrocampista finito recentemente nel mirino del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Un centrocampista che, seguito da mezza Europa, potrebbe legarsi ai bianconeri durante la sessione estiva di trattative.

Valutato appena cinque milioni di euro dalla società scandinava, il classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Brommapojkarna, potrebbe sbarcare in Serie A la prossima estate dove, qualora la trattativa con la Vecchia Signora andasse realmente in porto, potrebbe trovare subito spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, il quale, soprattutto recentemente, si è mostrato molto propenso a lanciare giovani di valore e meritevoli.