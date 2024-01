Facciamo pace? | Commisso chiama Giuntoli: niente Kean ma si tratta il prestito dell’altro ‘esubero’

Nonostante i problemi tra il Presidente viola e i bianconeri che riguardano il passato, ecco una possibile trattativa tra i due club.

Quella tra Juventus e Fiorentina è stata, soprattutto negli ultimi quarant’anni, e lo è tuttora, una delle rivalità più sentite e accese del nostro calcio. Una rivalità che ha origine profonde e che si è poi articolata tra sgarbi di calciomercato e diatribe tra tifosi.

Da inizio anni ’80, infatti, quando i bianconeri vinsero uno Scudetto contestato dopo una lunga ed appassionante corsa durata tutta la stagione proprio contro la Fiorentina, si è creato il duello che poi è diventato quasi rusticano ed è passato nell’estate 1990 dall’affaire Baggio, fino ad arrivare alle cessioni dolorose di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.

Giocatori che sono passati dalla Fiorentina alla Juventus negli ultimi anni e che hanno fatto accrescere l’odio sportivo dei tifosi viola verso la rivale storica bianconera. Ad aumentare la tensione tra i due club, però, ci si son messe anche le beghe societarie con Rocco Commisso, attuale presidente del club toscano, protagonista assoluto di alcune dichiarazioni che hanno gettato benzina sul fuoco.

Di qualche stagione fa è, per esempio, la dichiarazione del Presidente viola che se la prendeva con l’arbitro dopo una sconfitta contro la Juventus, andando ad accrescere un clima di odio sportivo tra i bianconeri e i tifosi delle altre squadre, soprattutto quando di mezzo ci sono gli arbitri.

Commisso-Juve, le polemiche e gli affari

Come se non bastasse, però, Commisso ha dato vita ad altri teatrini che hanno coinvolto la Juventus. Un paio di anni fa rilasciò delle dichiarazioni sui debiti della società Juventus, debiti che, a suo dire, falsavano il Campionato e la regolarità del calcio italiano. In ultimo, invece, il presidente italo-americano, a giugno scorso, non ha per niente preso bene il tweet di complimenti che la società bianconera fece al West Ham dopo la vittoria della Conference League proprio ai danni della Fiorentina.

Tensioni, incomprensioni, diatribe che non si sono placate nemmeno dopo gli affari Chiesa e Vlahovic che, negli ultimi anni, hanno permesso al club viola di incassare ben 140 milioni di euro e di incassarli tutti per le cessioni dei due gioielli proprio alla Juventus. Quest’estate è arrivato il prestito secco, con ingaggio in parte pagato anche dalla Juventus, di Arthur Melo alla Fiorentina.

Mercato, la Fiorentina chiede un giovane alla Juve

Proprio quest’ultimo affare ha un po’ rilassato gli animi e i rapporti tra i due club, tanto che Commisso ora vuole riprovarci. Non si tratta però di Moise Kean, attaccante che sembra in partenza da Torino, magari in prestito per sei mesi, e che in passato era stato cercato anche dalla stessa Fiorentina, spesso alla ricerca di una punta prolifica per il proprio reparto offensivo.

Kean, infatti, sembra vicino al Monza per rimpolpare l’attacco dei brianzoli da qui a fine stagione. Commisso, invece, si è innamorato della stellina bianconera Joseph Nonge Boende, centrocampista classe 2005 che si è fatto notare nella Juve Next Gen. ed ha già esordito in prima squadra tra campionato e Coppa Italia. Il giovane belga, così come già successo con Huijsen, potrebbe passare ad un altro grande club italiano in prestito per sei mesi, con i bianconeri pronti a riaccoglierlo a giugno prossimo, magari più pronto e più esperto.