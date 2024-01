Vinse Europei e Mondiali con Pedro | Ora vuole la Champions con la Lazio: scatta l’operazione nostalgia a 0€

Compagno con la Spagna nelle vittorie dei due Europei e del Mondiale 2010, adesso il giocatore vuole seguire Pedro e firmare per la Lazio

Pedro ha scritto pagine indelebili nella sua carriera con la maglia della Spagna. Ancora giovanissimo ha preso parte alle spedizioni vincenti degli iberici negli Europei del 2008 e del 2012 e nel Mondiale in Sud Africa nel 2010. Un ciclo perfetto per una squadra composta da campioni e con lo zoccolo duro della rosa del Barcellona guidato da Pep Guardiola che in quel momento stava impressionando il Mondo con il suo Tiki-Taka.

Anche Pedro era un giocatore dei blaugrana ed era riuscito a trovare il giusto spazio nonostante la concorrenza agguerrita nel reparto offensivo, condividendo l’area di rigore con campioni come Lionel Messi, Samuel Eto’O e Zlatan Ibrahimovic.

Gioco palla a terra, possesso di palla asfissiante, nessuna vera punta centrale che aspettava di ricevere un passaggio ma tutti e dieci i giocatori di movimento che partecipavano in maniera attiva all’azione per arrivare a segnare in forma corale.

Un’idea di calcio innovativa che ha trovato nella Spagna di quegli anni la massima espressione. A farne le spese anche l’Italia, sconfitta in finale nel 2012 con un pesante 4 a 0, a testimoniare la differenza tecnica tra le due squadre.

Pedro e Mata, due campioni spagnoli che potrebbero giocare di nuovo insieme

Pedro adesso veste la maglia della Lazio e sta dando il suo contributo alla corsa per il quarto posto che adesso dista solo tre punti grazie ai recenti risultati utili consecutivi conquistati dagli uomini guidati da Maurizio Sarri. La vittoria nel derby dà ulteriore entusiasmo all’ambiente anche se il campione spagnolo si è fatto espellere nel finale.

Intanto un suo compagno di squadra nei magici anni della Nazionale, Juan Mata, è al momento svincolato. Dopo aver vestito nelle recenti stagioni le maglie del Manchester United e del Galatasaray, ha rescisso il contratto che lo lega al Vissel Kobe, squadra vincitrice del campionato giapponese.

Mata e le incognite per un suo possibile approdo in Italia

Il trequartista potrebbe accasarsi proprio alla Lazio, data la possibile partenza di Felipe Anderson che non ha ancora rinnovato con i biancocelesti.

Un giocatore d’esperienza che potrebbe alzare il tasso tecnico del centrocampo di Maurizio Sarri. Da valutare la sua tenuta fisica dato il poco utilizzo avuto nella sua esperienza nipponica.