Il bianconero proprio non ti dona | Mazzarri, flirt col ‘nemico’: gli ha promesso una maglia da titolare se firma per lui

Un posto da titolare può spingere il bianconero a firmare per il Napoli, arriva dai nemici il rinforzo in difesa per i partenopei

Vittoria importante soprattutto per l’umore quella ottenuta dal Napoli in questo ultimo weekend di Serie A contro il fanalino di coda Salernitana. Nel derby campano i tre punti sono arrivati solo all’ultimo secondo in una gara equilibrata ben giocata dagli uomini di Pippo Inzaghi che escono sconfitti senza demeritare come era avvenuto una settimana fa contro la Juventus.

Adesso il quarto posto dista solo quattro lunghezze grazie al pareggio della Fiorentina in casa contro l’Udinese e alla sconfitta del Bologna a Cagliari. Scavalcata la Roma che è stata strapazzata a San Siro da un Milan in ripresa.

Con questi presupposti gli azzurri sono già sbarcati in Arabia in attesa di disputare la semifinale di Supercoppa proprio contro la Viola di Vincenzo Italiano per una sfida dal sapore europeo e che si appresta avvincente.

Il trofeo in questione può permettere a Walter Mazzarri di riscattare un inizio di seconda esperienza sulla panchina del Napoli tutt’altro che semplice con un rendimento insufficiente e una squadra in grave difficoltà di gioco e d’identità.

Il Napoli e il casting per il ruolo di difensore centrale

Dal mercato si attendono risposte per agevolare il compito di traghettare la rosa alla qualificazione per la prossima Champions League. Tra i reparti da rinforzare c’è la difesa. Sono quattro i nomi in lizza, con Nehuen Perez che sembra favorito anche in prospettiva di un doppio colpo dall’Udinese con Samardzic che resta vicino alla firma.

In alternativa monitorati i profili di Arthur Theate, che dopo un anno e mezzo in Ligue 1, potrebbe tornare in Italia, Lilian Brassier, su cui c’è l’interesse pure del Milan, e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Il Napoli e una difesa da registrare, troppe reti subite

La linea difensiva è orfana di Kim, che si è accasato al Bayern Monaco quest’estate, una cessione da 40 milioni. Il sostituto Natan non ha al momento impressionato e dato garanzie ma sono tutti gli interpreti del reparto a non aver brillato, compreso capitan Giovanni Di Lorenzo, protagonista di alcuni errori di troppo.

Per questo motivo l’arrivo di un nuovo giocatore potrebbe dare la sveglia a chi è attualmente in rosa che si sentirebbero meno sicuri di un posto da titolari.