Prima l’ha tolto dai guai, ora non gli serve più | Pioli ha dato il nullaosta alla cessione: troppo giovane per giocare

Il Milan pronto a cedere uno dei suoi giovani. Stefano Pioli non lo ritiene pronto. Andrà a farsi le ossa in un altro club.

Attualmente terzo in classifica con 39 punti, a meno sei dal secondo posto della Juventus e a meno nove dal primo dell’Inter, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare la ferita Roma di José Mourinho in occasione del match valevole per la 20esima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello in programma domani (domenica 14 gennaio) alle 20.45, che tanto i rossoneri quanto i giallorossi proveranno chiaramente a vincere per alimentare i rispettivi obiettivi Champions. Obiettivi, ora come ora, più alla portata del Diavolo che della Lupa, che spingeranno entrambe le squadre a fare del proprio meglio per portare a casa i tre punti in palio.

Tre punti in palio che, dato il ritardo in classifica, servono come il pane soprattutto a Lukaku e compagni i quali, in caso di sconfitta contro i meneghini, si allontanerebbero drasticamente dalla zona Champions League alla quale, data la vittoria interna sulla Salernitana di qualche ora fa, si è prepotentemente avvicinato il Napoli di Walter Mazzarri.

Una corsa all’Europa dei grandi che si preannuncia quindi avvincente, con il Milan che, attualmente terzo in classifica a più sei sul quarto posto, guarda tranquillamente da debita distanza il gruppo di sette squadre in corsa per un posizionamento europeo, formato da Fiorentina, Bologna, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma e Torino.

Milan, quanti giovani lanciati fin qui da Stefano Pioli

Sebbene più per necessità che per pura voglia di lanciare giovani meritevoli, Stefano Pioli ha fin qui concesso diverso spazio a vari teenagers della rosa del Milan. Vari adolescenti, sette per la precisione, rispondenti ai nomi di Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi, Jan-Carlo Simic, Alejandro Jimenez, Chaka Traoré e Luka Romero.

Di questi sette, solo gli ultimi due avevano già esordito in massima serie (Traoré col Parma, Romero con la Lazio), per gli altri cinque, invece, si tratta della prima esperienza nel massimo campionato italiano. Un’esperienza in massima serie iniziata con la gloriosa maglia rossonera addosso.

Milan, il giovane Bartesaghi verso il prestito al Monza

In campo complessivamente sette volte tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, per un totale di 78 minuti giocati, Davide Bartesaghi si prepara a salutare il Milan per trasferirsi in prestito al vicino Monza di Raffaele Palladino.

Una formazione, quella brianzola guidata dal tecnico campano, nella quale il giovane esterno classe 2005 dovrebbe trovare sicuramente più spazio di quello finora garantitogli da Stefano Pioli. La trattativa tra rossoneri e biancorossi e già avviata e, salvo clamorosi dietrofront dell’ultim’ora, dovrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.