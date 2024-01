Ma quale De Rossi? | Friedkin, colpo di teatro: Totti convinto, il capitano di sempre torna in panchina

Fulmine a ciel sereno in casa Roma: la famiglia Friedkin ha esonerato José Mourinho. Già svelato il successore del portoghese.

Nona in classifica in Serie A con 29 punti, a meno cinque dal quarto posto della Fiorentina che vorrebbe dire Champions League, la Roma della famiglia Friedkin ha annunciato poco fa l’esonero immediato di José Mourinho e di tutto il suo staff.

Un esonero, arrivato in maniera sicuramente clamorosa, le cui motivazioni affondano inequivocabilmente nel rendimento recente a dir poco altalenante della formazione giallorossa, capace di ottenere appena una vittoria, in Coppa Italia contro la Cremonese, nelle ultime cinque partite disputate tra Serie A e coppa nazionale.

Una competizione, quest’ultima, abbandonata proprio la settimana scorsa a causa della disfatta nel derby contro la Lazio la quale, grazie al gol su rigore di Zaccagni al 6′ del secondo tempo, ha centrato la seconda vittoria su altrettante stracittadine disputate fino a questo momento.

Due sconfitte in altrettante gare giocate contro gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno sicuramente influito, e non poco, sulla decisione della famiglia Friedkin di sollevare dall’incarico il tecnico ex Inter e Real Madrid, al quale va comunque il grande merito di aver condotto la Lupa alla conquista della Conference League nella stagione 2021-2022 e in finale di Europa League, nella scorsa stagione, persa amaramente ai calci di rigore contro il Siviglia di José Luis Mendilibar.

Roma, esonerato Mourinho: ipotesi traghettatore fino a fine stagione

L’esonero di José Mourinho deve ovviamente ancora essere metabolizzato da più parti, ma ciò che preme, ora come ora, alla famiglia Friedkin è la necessità di trovare un nuovo allenatore al quale affidare la panchina della prima squadra della Roma.

Un nuovo allenatore che, visto il periodo dell’anno, potrebbe essere pescato proprio a Trigoria, dove lavora tuttora un noto profilo che molto bene ha fatto nel corso degli anni alla guida della formazione Primavera della Lupa. Un profilo rispondente al nome di Alberto De Rossi che, secondo voci di corridoio di queste ore, potrebbe assumere il ruolo di traghettatore fino alla fine della stagione.

Roma, niente Alberto: sulla panchina ci va Daniele, Totti approva

Vagliato Alberto De Rossi, che di esperienza alle spalle ne ha tanta, la Roma della famiglia Friedkin potrebbe anche decidere di affidare fino a fine stagione la panchina della prima squadra giallorossa al più giovane, Daniele che, divenuto grande da giocatore proprio coi colori giallorossi addosso, accetterebbe senza riserve un ruolo così importante, seppur difficile.

Un ruolo, quello di responsabile tecnico di una prima squadra, che Daniele De Rossi ha già ricoperto la scorsa stagione, in Serie B, alla Spal, alla quale è stato legato dall’11 ottobre 2022 fino al 14 febbraio 2023. Un allenatore, l’ex numero 16 capitolino che sarebbe sicuramente apprezzato da tutti i tifosi romanisti i quali, come l’ex compagno Totti, sarebbero felicissimi di veder tornare a casa un uomo che ha onorato la maglia della Magica per ben 18 stagioni.