Mister mi dispiace, ti cediamo il pupillo | Vincenzo Italiano l’ha scoperto così: Beltran si libera di un peso

Vincenzo Italiano dice addio al suo pupillo. La Fiorentina è ormai prossima alla cessione del giocatore fortemente voluto dal tecnico classe ’77. Resterà in Serie A.

Superati, solo dopo i calci di rigore, gli ottavi di finale di Coppa Italia che l’hanno vista opposta al Bologna di Thiago Motta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna a concentrarsi sul campionato e mette nel mirino il match interno di domenica pomeriggio che la vedrà ospitare l’altalenante Udinese di Gabriele Cioffi.

Una sfida, quella contro i bianconeri in programma all’Artemio Franchi alle 18.00, che i viola proveranno a sfruttare per mettersi alle spalle l’amara sconfitta contro il Sassuolo rimediata a Reggio Emilia nel giorno della Befana. Una disfatta, quella maturata contro la formazione di Alessio Dionisi, che non solo ha interrotto la striscia di otto risultati utili consecutivi, fatta di cinque vittorie e tre pareggi tra campionato, Coppa Italia e Conference League, ma ha purtroppo anche messo in discussione il quarto posto, occupato attualmente con 33 punti.

Un quarto posto, occupato con appena una lunghezza di vantaggio sul Bologna e due su Atalanta e Lazio, che rappresenta l’obiettivo stagionale dichiarato della società del presidente, Rocco Commisso, la quale punta a ritornare in Champions League a distanza di 14 anni dall’ultima partecipazione.

Un’ultima partecipazione, quella dei gigliati alla massima competizione continentale, risalente all’annata 2009-2010. Annata, quella, i cui gli uomini al tempo allenati da Cesare Prandelli dovettero arrendersi, non senza polemiche, ai futuri vicecampioni del Bayern Monaco, i quali accedettero al turno successivo in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta.

Fiorentina, Italiano dice addio al suo attaccante: vicino l’accordo col Cagliari

Stabilmente in quarta posizione, seppur con un minimo vantaggio su Bologna, Atalanta e Lazio, la Fiorentina di Rocco Commisso guarda anche al calciomercato e valuta la possibilità di cedere quello che è, a tutti gli effetti, un pupillo di Vincenzo Italiano. Un pupillo, rispondente al nome di M’Bala Nzola, che, fortemente voluto dal tecnico siciliano, pare non rientrare più nei suoi piani a causa del rendimento troppo al di sotto di quelle che erano le aspettative della vigilia.

Un rendimento, fatto di appena tre gol in 27 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, che starebbe inducendo la società gigliata a valutare la possibilità di cedere il giocatore in prestito al Cagliari il quale, stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, si starebbe già muovendo per mettere a disposizione di Claudio Ranieri un attaccante che possa dare una mano nella corsa alla salvezza.

Fiorentina, se Nzola va al Cagliari, tutto su Kean della Juventus

M’Bala Nzola, come detto, dovrebbe lasciare la Fiorentina nei prossimi giorni per legarsi al Cagliari di Claudio Ranieri. Un’operazione, le cui cifre, ovviamente, non sono state ancora rese note, che, qualora andasse in porto, renderebbe Lucas Beltran l’unica punta centrale a disposizione di Vincenzo Italiano.

Un elemento, l’attaccante argentino, che, pronto a fare gli straordinari viste le assenze di Kouamé, volato in Coppa d’Africa, e Nico Gonzalez, che ne avrà ancora per molto, dovrà essere necessariamente affiancato da un’altra punta centrale con la quale alternarsi nella seconda parte di stagione. Una punta centrale, che la Viola dovrebbe ingaggiare a giorni, che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, potrebbe essere nientemeno che Moise Kean il quale, clamorosamente in uscita dalla Juventus, potrebbe essere il rinforzo perfetto per una squadra impegnata nella corsa al quarto posto in campionato, nelle semifinali di Coppa Italia e negli ottavi di finale di Conference League.