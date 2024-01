Non vengo a fare la riserva di Florenzi | Pioli, salta l’obiettivo principale in difesa: ha scelto la rivale #1

I rossoneri, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia, vedono sfumare anche uno degli obiettivi di mercato.

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta ha complicato ancora di più una stagione che, ad appena inizio gennaio, vede il Milan fuori dai tre obiettivi stagionali a cui era chiamato a partecipare ad inizio anno. Una delusione enorme per una società ed una squadra che era partita sicuramente sotto altri auspici.

In campionato, infatti, i rossoneri sono saldamente al terzo posto, hanno un ampio margine di vantaggio sulla quinta e quindi sulla posizione che non permetterebbe di qualificarsi alla prossima Champions League, ma hanno anche accumulato troppi punti di svantaggio su Juventus e Inter che al momento sono rispettivamente seconda e prima in classifica.

Sette e nove punti di distacco che, a meno di stravolgimenti e suicidi clamorosi di entrambe le squadre, non permettono più al Milan di guardare al campionato con la possibilità di ambire alla vittoria finale e quindi alla conquista della seconda stella. Obiettivo che, ad inizio stagione dopo un mercato da 130 milioni di euro di investimenti su calciatori in entrata, era stato dichiarato come alla portata da tutti, società, dirigenza e guida tecnica.

Anche in Champions League, nonostante tanti rimpianti, un po’ di sfortuna e alcune decisioni arbitrali dubbie, il Milan è stato eliminato, arrivando al terzo posto in un girone complicato, ma che alla fine dei conti si è rivelato alla portata dei rossoneri che sono così retrocessi in Europa League.

Obiettivi Milan, resta solo l’Europa League

La squadra, oltre a voler difendere il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, si era data come obiettivo reale quello di competere fino alla fine per cercare di portare a casa la Coppa Italia e, appunto, l’Europa League.

La coppa Nazionale, come succede ormai da 21 anni in casa rossonera, è sfuggita via miseramente con un secondo tempo osceno in cui l’Atalanta ha banchettato sul Milan ed ha meritato il passaggio del turno. Ora, il Diavolo si ritrova con la sola Europa League come obiettivo stagionale, obiettivo che tra le altre cose Pioli &Co si sono ritrovati nel cammino senza volerlo.

Milan beffato, il terzino sceglie il Dortmund

A contribuire alla retrocessione del Milan in Europa League è stato il Borussia Dortmund che, in maniera alquanto sorprendente, è riuscito a vincere il girone sulla carta più difficile dell’intera fase a gruppi della Champions League, mettendosi alle spalle Paris Saint Germain, proprio la squadra rossonera e il Newcastle.

Dopo averlo eliminato dalla Champions, però, i tedeschi non si accontentano e soffiano al Milan anche un obiettivo di mercato che il duo Furlani-Moncada aveva individuato tramite l’ormai celebre algoritmo. Parliamo del giovane terzino del Chelsea, Ian Maatsen. Il laterale mancino olandese, classe 2002, che era tra i papabili per il ruolo di vice Theo Hernandez, si trasferirà invece in Germania con la formula del prestito secco fino a giugno.