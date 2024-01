Mi manda Theo Hernandez | Una vecchia conoscenza per Pioli: titolare già alla prossima al centro della difesa

Il Milan acquista il forte difensore. Affare in dirittura d’arrivo. Farà coppia con Theo Hernandez. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di vederlo in campo.

Eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan di Stefano Pioli ripone la testa al campionato e mette nel mirino l’importantissimo match che, domenica alle 20.45, lo vedrà ospitare la ferita Roma di José Mourinho, eliminata anch’essa ai quarti della coppa nazionale dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Una sfida, quella in programma a San Siro domenica sera, che, nel caso specifico dei rossoneri, costringerà Stefano Pioli a fare nuovamente di necessità virtù in difesa, visti i recenti forfait di Florenzi, uscito al 35′ del primo tempo della sfida di domenica scorsa contro l’Empoli a causa di un problema muscolare, e Gabbia, costretto al cambio durante la prima frazione della gara di qualche ora fa contro l’Atalanta, a causa di uno scontro fortuito con il nerazzurro, de Roon.

Due defezioni, quelle dei due difensori azzurri, che dovrebbero essere aggirate nella partita contro la Roma mediante l’utilizzo di capitan Calabria sulla fascia destra e lo schieramento al centro della difesa, accanto a Kjaer, dell’ormai nuovo difensore centrale meneghino, Theo Hernandez.

Un difensore, il terzino francese, che, sulla sponda rossonera dei Navigli dal luglio 2019, ben ha saputo comportarsi nel ruolo di centrale difensivo nelle ultime uscite contro Sassuolo, Cagliari, Empoli e Atalanta. Una garanzia, l’ex Real Madrid, tanto per Pioli quanto per i tifosi milanisti i quali, alla luce delle tante indisponibilità, sperano di non dover mai rinunciare a lui da qui alla fine della stagione.

Milan, Theo Hernandez si riscopre difensore centrale: Pioli pronto a schierarlo nuovamente al centro della difesa

L’infortunio muscolare rimediato da Fikayo Tomori nel match contro la Salernitana dello scorso 22 dicembre ha ridotto al solo Simon Kjaer le scelte di Stefano Pioli per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Un ruolo, del quale la rosa rossonera è piena zeppa di interpreti, che purtroppo, ormai da tante, troppe settimane, sta venendo meno a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito fin qui il gruppo del tecnico parmigiano.

Infortuni, soprattutto muscolari, che nel corso delle settimane hanno costretto Pioli a ridisegnare più volte la sua linea difensiva la quale, dal match contro il Sassuolo del 30 dicembre scorso, sembra aver fortunatamente trovato una solida certezza. Una certezza, rispondente al nome di Theo Hernandez il quale, salvo recuperi lampo da parte di Gabbia, anche contro la Roma dovrebbe agire al centro della difesa accanto al poc’anzi menzionato, Kjaer.

Milan, fari puntati su Nianzou del Siviglia: può arrivare subito per cinque milioni di euro

Con il solo Simon Kjaer a disposizione nel ruolo di difensore centrale, il Milan del patron, Gerry Cardinale strizza l’occhio al calciomercato e vola in Spagna per prendere informazioni sul difensore franco-ivoriano del Siviglia, Tanguy Nianzou.

Valutato appena cinque milioni di euro dal club andaluso, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, l’ex Paris Saint Germain e Bayern Monaco potrebbe sbarcare all’ombra rossonera della Madonnina già nei prossimi giorni. Nonostante i vari infortuni che gli hanno impedito fin qui di scendere regolarmente in campo con la maglia del club andaluso, il Diavolo sembrerebbe infatti intenzionato a prelevarlo quanto prima dalla società spagnola la quale, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe modificare la sua richiesta da cinque milioni di euro, pronta a essere soddisfatta dal club lombardo.