Clamoroso, Sneijder torna in Serie A | Ma non è Wesley: il suo erede firma per la rivelazione del campionato

L’erede di Wesley Sneijder sbarca in Serie A. Il giocatore olandese dovrebbe firmare a breve con la rivelazione del campionato. I tifosi già sognano in grande.

Il girone di ritorno della stagione 2023-2024 del campionato di Serie A è iniziato da poco. Un campionato, quello corrente, la cui prima metà ha riservato non poche sorprese per tifosi e semplici appassionati i quali, dopo le prime 19 partite, possono ritenersi certamente soddisfatti di quanto offerto fin qui dalle 20 squadre della nostra prima divisione.

Una prima divisione, resa entusiasmante soprattutto dalla lotta scudetto tra Inter e Juventus, nella quale risulta però tuttora tiratissima anche quella per i piazzamenti europei. Una lotta, quest’ultima, che vede attualmente coinvolte ben sette squadre, racchiuse in appena cinque punti.

Cinque punti che separano, volendo essere precisi, il quarto posto della Fiorentina, ferma a quota 33, dal decimo del Torino, fermo a quota 28. Sette squadre, tra cui, senza alcun’ombra di dubbio, spicca il sorprendente Bologna di Thiago Motta, quinto in graduatoria con 32 punti.

Un Bologna che, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di campionato, punta chiaramente a un posizionamento nelle prime sei posizioni che vorrebbero dire Europa. Un posizionamento europeo che, neanche lontanamente sfiorato dai felsinei negli ultimi anni, manca dalle parti del Dall’Ara dalla qualificazione alla Coppa Intertoto, conquistata grazie al settimo posto ottenuto nella stagione 2001-2002.

Sneijder, memorabile il Triplete conquistato con l’Inter nel 2009-2010

Arrivato dal Real Madrid nell’estate 2009 per 15 milioni di euro, Wesley Sneijder è ricordato ancora oggi in maniera assai affettuosa da tutti i tifosi dell’Inter. Sbarcato in nerazzurro dopo l’esperienza non proprio felice sulla sponda bianca della capitale spagnola, il centrocampista olandese si rivelò subito, insieme a Eto’o e Milito, uno degli acquisti più azzeccati per la stagione 2009-2010.

Un’annata, quella, conclusa, come tutti ancora ricordiamo, con la vittoria dello storico Triplete che fece balzare inevitabilmente agli onori della cronaca il classe ’84 olandese, il quale, prima della cessione al Galatasaray del gennaio 2013, ebbe modo di vincere col Biscione anche una Supercoppa Italiana nell’agosto 2010, un Mondiale per Club nel dicembre successivo e un’altra Coppa Italia nel maggio 2011.

Lecce, si guarda in Olanda: dall’Az Alkmaar arriva un centrocampista classe ’98

Attualmente 13esimo in classifica con 21 punti, a più sette sul terzultimo posto dell’Hellas Verona, il Lecce del presidente Sticchi Damiani, pone lo sguardo al calciomercato e strizza l’occhio al centrocampista olandese dell’Az Alkmaar, Dani de Wit.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, col quale ha vinto un Eredivisie, una Coppa d’Olanda e una Supercoppa d’Olanda, il classe ’98 potrebbe sbarcare in Salento già nei prossimi giorni mediante un’operazione che non dovrebbe superare i cinque milioni di euro. Un’operazione che, non è da escludere, potrebbe anche andare in porto gratuitamente la prossima estate, dal momento che il contratto del 25enne col club biancorosso scadrà il prossimo 30 giugno.