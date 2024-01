È meglio se te ne vai, non sei più gradito qui | Tiago Pinto lo compra, Mourinho lo boccia: cessione UFFICIALE

José Mourinho a favore della cessione del giovane talento voluto fortemente da Tiago Pinto, ha già firmato per una nuova squadra

La Roma cerca di recuperare mentalmente dopo il derby di Coppa Italia perso a causa di un rigore segnato da Zaccagni e con un nervosismo finale che ha portato a un recupero di ben dieci minuti e due espulsioni. Un’eliminazione che fa male, soprattutto perché arrivata nello scontro più atteso con i rivali della Lazio, e dopo una gara sul filo dell’equilibrio e con nessuna delle due squadre che ha espresso un calcio propositivo e incisivo.

Il campionato vede i giallorossi all’ottavo posto al termine del girone d’andata ma con la zona Champions che dista solo quattro lunghezze a causa di una classifica molto corta e diverse squadre coinvolte per la corsa ai piazzamenti europei.

La prossima partita è il complicato match a San Siro contro il Milan, anch’esso reduce dalla sconfitta di Coppa. Due squadre che devono ancora trovare la continuità di risultati e che stanno deludendo le aspettative rispetto a quello che era stato il loro mercato estivo.

Entrambe le rose sono state rivoluzionate dalla scorsa campagna acquisti con molti nuovi innesti a fronte di altrettante cessioni, un nuovo ciclo intrapreso nonostante la conferma dei rispettivi tecnici, Stefano Pioli e José Mourinho.

Solbakken firma per la squadra giapponese, ancora lontano da Roma

In attesa di questa sfida importante di Serie A la Roma comunica la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante norvegese Ola Solbakken all’Urawa Reds.

Nuova avventura in Giappone per la punta che ha rescisso il contratto che lo legava all’Olympiakos e riparte dal campionato nipponico, dopo non aver mai inciso nei giallorossi, con una sola rete segnata da gennaio a giugno scorso.

Solbakken chiuso in attacco dai titolari, prestito inevitabile

Il giocatore era stato fortemente voluto da Tiago Pinto ma José Mourinho non ha mai puntato troppo su di lui, al punto che il prestito è stato inevitabile. Con l’arrivo di Andrea Belotti e Romelu Lukaku le chance di avere spazio nell’attacco romanista si sono azzerate.

La giovane età e la volontà di mettersi in gioco anche lontano dall’Europa sono due fattori che vanno a vantaggio della punta scandinava ma dovrà dimostrare di meritarsi un’altra chance nella Capitale e lo farà nel prossimo ritiro estivo, con la speranza di non dover cambiare di nuovo maglia e Paese.