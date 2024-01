UFFICIALE: Marotta ha pescato il nuovo Lewandowski | Ma lo ha girato subito in Serie B: prestito formativo

Il nuovo erede di Lewandowski va in Serie B in prestito, per l’Inter la chance di farlo giocare ed esplodere per poi integrarlo in prima squadra

Lewandowski è tra le punte più forti a livello europeo dell’ultimo decennio. La sua media realizzativa al Bayern Monaco è impressionante. Capace di segnare in ogni modo, si è dimostrato letale soprattutto in area di rigore, diventando il nemico numero uno di ogni tipo di difensore. Da due stagioni ha cambiato casacca e si è trasferito al Barcellona dove ha contribuito con i suoi goal al ritorno alla vittoria della Liga dei blaugrana.

Il Napoli è già avvertito e dovrà affrontarlo negli ottavi di finale di Champions League e il momento complicato del reparto arretrato degli azzurri non aiuta pensando a questo prestigioso e difficile doppio scontro previsto per febbraio.

La sua classe ha incentivato la crescita di tutto il movimento calcistico della sua Polonia, che ha visto esplodere diversi giocatori, tra cui il compagno di reparto Milik, reduce da una tripletta in Coppa Italia contro il Frosinone con la maglia della Juventus.

Una coppia d’attacco di assoluto rispetto anche se a livello di caratteristiche tecniche le due punte si assomigliano molto, con il rischio di finire per non aiutarsi a vicenda per finalizzare la mole di gioco creata dagli altri reparti.

Il nuovo Lewandowski è di proprietà dell’Inter, per lui prestito in Serie B

Un possibile erede di Lewa è stato acquistato dall’Inter nel 2021. Si tratta di Jan Zuberek che era di proprietà della Spal, un colpo voluto dalla coppia di dirigenti sportivi composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio, con la speranza che l’investimento sia fruttuoso in futuro.

Intanto il centravanti, classe 2004, ha da poco firmato per la Ternana in Serie B e si è trasferito in Umbria sino al termine della stagione con la formula del prestito, con l’obiettivo di contribuire a salvare la squadra che è in piena zona retrocessione.

Il momento dell’Inter in attesa del girone di ritorno e gli ottavi di Champions

L’attacco nerazzurro invece è al momento in ottime mani grazie alle prestazioni importanti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram che stanno facendo la differenza e aiutando la squadra a mantenere la testa della classifica in Serie A.

Simone Inzaghi si coccola i suoi due bomber in attesa del girone di ritorno e della fase ad eliminazione diretta di Champions League, con la speranza di arrivare a maggio ancora in corsa su entrambi i fronti.