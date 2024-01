L’algoritmo è infallibile, individuato il nuovo Mbappè | Sorpresa per Pioli: rivoluzionano l’attacco già a gennaio

Il Milan, grazie all’algoritmo, individua un profilo giovane che ha le carte in regola per essere l’erede di M’Bappè, potrebbe arrivare già a gennaio

Dopo il quarto di finale di Coppa Italia disputato contro l’Atalanta a San Siro, il Milan si rituffa a capofitto sul campionato in un gennaio che sarà molto importante per capire le velleità di Scudetto dei rossoneri, distanti nove lunghezze dall’Inter capolista e tra dieci giorni impegnato nella Supercoppa Italiana in Arabia. In Serie A un girone d’andata chiuso al terzo posto e con tre vittorie consecutive che hanno dato maggiore respiro a un ambiente in costante bilico.

A farne le spese è stato Stefano Pioli con il suo possibile esonero a fine stagione ipotizzato dagli addetti ai lavori ma con i prossimi mesi che decreteranno il suo futuro e l’eventuale permanenza al timone del Diavolo, che ha riportato in alto dopo un decennio di torpore sportivo.

Il grande punto interrogativo della rosa rossonera in questa prima parte di stagione è rappresentato dall’attacco. Molti giocatori a disposizione del tecnico ma nessuno che ha mostrato una continuità di rendimento tale da diventare titolare inamovibile.

Nemmeno Rafa Leao è riuscito a imporsi e alterna prestazioni di assoluto livello ad altre in cui è un oggetto misterioso in campo. Stesso discorso per gli altri compagni di reparto, anche se c’è fiducia sullo stato di forma di Jovic, finalmente decisivo in area di rigore.

Il Milan ha nel mirino un altro talento del Verona

Sul fronte acquisti, dopo aver ufficializzato il giovane Terracciano, il Milan potrebbe tornare a bussare di nuovo alla porta di un Hellas Verona in piena crisi societaria ma che sta lottando per la salvezza con tutte le proprie forze, come testimonia l’importante prestazione fornita a San Siro contro l’Inter.

Interessa anche Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000, nel mirino pure della Fiorentina che necessita di trovare un attaccante da doppia cifra per continuare a dire la propria nella corsa al quarto posto che significa qualificazione alla prossima Champions League. Molti lo reputano un possibile erede di M’Bappè, presto per dirlo anche se il suo inserimento nel nostro campionato è stato decisamente positivo.

Il mercato del Milan, tra cessioni e possibili entrate

Il Milan resta favorito per acquistare la giovane punta, dati anche gli ottimi rapporti tra i due club. Intanto continua l’emergenza in difesa e l’eventuale partenza di Krunic, vicino all’approdo in Turchia al Fenerbache, può consentire di effettuare l’operazione Brassier, che arriverebbe dal Brest, squadra di Ligue 1.

Rossoneri che intanto cercano conferme da parte degli attaccanti, reti che potranno consentire di alimentare le speranze di conquistare la Seconda stella.