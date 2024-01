Marotta, ti ricordi Gareth Bale? | Trovato il suo erede in saldo: ha litigato col suo club e parte a due spicci

L’ex grande campione di Real Madrid e Tottenham si è da poco ritirato, ma proprio in Italia mostrò a tutti le sue enormi potenzialità.

Era il 20 ottobre 2010 e il Mondo scoprì un calciatore poi destinato a fare la storia di questo sport per più di un decennio. A San Siro si giocava Inter-Tottenham. Gli inglesi non erano ancora la squadra che poi, anche senza vincere nulla, si consolidò tra le prime di Inghilterra nel successivo decennio e i nerazzurri avevano appena conquistato, qualche mese prima, uno storico Triplete.

Insomma, l’Inter era la favorita in quel girone ed in quella partita, mentre il Tottenham era la squadra che poteva essere al massimo pronosticata come la sorpresa di quella competizione. Negli Spurs giocava l’astro nascente Luka Modric, il bomber Peter Crouch e un giovanissimo Gareth Bale. Dopo 35′ i nerazzurri, in superiorità numerica di un uomo, stanno umiliando gli inglesi con un netto 4-0.

Nel secondo tempo, però, entra in scena un alieno. Fa il terzino sinistro, è un gallese un po’ sgraziato e nessuno scommette più di tanto sulla sua esplosione. Tre staffilate mancine, dritte per dritte ad incrociare e che si vanno ad infilare sul secondo palo. In due di queste occasioni svernicia niente di meno che Javier Zanetti che poche volte nella sua carriera si farà superare così facilmente da qualcuno. La partita termina 4-3 e manca poco che si concluda con un’incredibile rimonta.

Da lì in poi la carriera dell’autore di quella tripletta diventa quella di uno dei calciatori più forti degli ultimi anni. Lui avanza il suo raggio d’azione, diventa un esterno offensivo da tanti gol e tanti assist e nell’estate del 2013 passa dal Tottenham al Real Madrid per circa 100 milioni di euro. Cifra che, a quei tempi, lo fa diventare il calciatore più pagato nella storia del calcio.

Bale, dalla rovesciata in finale di Champions al ritiro

Cinque Champions League, di cui una di queste, quella del 2018 contro il Liverpool, decisa in finale con una sua doppietta ed un suo splendido e leggendario gol in rovesciata e tanti altri trofei con la maglia del Real. Questo il bottino del gallese che, dopo una stagione in prestito nel suo amato Tottenham, conclude la sua carriera ai Los Angeles Galaxy.

Il 9 gennaio 2o23, dopo aver conquistato la MLS Cup con un suo gol decisivo e anche se ancora 33enne, decide che è il momento di dire basta e appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla sua vita e alle sue già avviate attività economiche al di fuori del calcio.

Mercato, Torino e Marsiglia su Doig

In Italia, soprattutto il Milan nei primi anni della sua carriera, ci hanno provato a portare Bale in Serie A, ma non ci sono mai riusciti. Al momento, come esterno sinistro, nel ruolo che fu del gallese, gioca nel Verona uno scozzese, classe 2022, molto interessante che, soprattutto nella passata stagione, si è subito messo in mostra, facendo intravedere doti tecniche e atletiche non indifferenti.

Parliamo di Josh Doig che, come tutti i prospetti interessanti del Verona, vista la situazione economica critica del club scaligero, è in vendita. Dopo aver ceduto Hien all’Atalanta e Terracciano al Milan, il prossimo che potrebbe partire è proprio lo scozzesse. Su di lui c’è l’interesse del Torino e del Marsiglia di Gattuso. Al momento i francesi sembrano in vantaggio, con un’offerta che si aggira attorno ai 5 milioni, ma i granata possono ancora esercitare una controffensiva decisiva.