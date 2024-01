Cos’è successo la notte del 6 gennaio? | Notificata la denuncia, guai in arrivo per Inzaghi: coinvolti due giocatori

Inzaghi trema: denunciati due giocatori della sua Inter. La notte del 6 gennaio si sarebbero resi protagonisti di fatti spiacevoli. Già avviate le indagini.

La schiacciante vittoria di sabato sera sul campo del Monza ha confermato ancora di più al primo posto l’Inter di Simone Inzaghi che, in attesa di Juventus-Sassuolo di domani sera (martedì 16 gennaio alle 20.45), guida la classifica di Serie A con 51 punti, momentaneamente a più cinque sui bianconeri.

Una squadra, quella nerazzurra, che, reduce da una striscia di 14 risultati utili consecutivi in campionato, fatta di undici vittorie e tre pareggi, si prepara a volare in Arabia Saudita dove sarà impegnata, questo fine settimana, nella Supercoppa Italiana che la vedrà inizialmente opposta, venerdì a partire dalle 20.00, alla Lazio di Maurizio Sarri.

Una sfida, quella contro la formazione biancoceleste, valevole per le semifinali della competizione che, rinnovata nel format (final four), vede i meneghini partire ovviamente favoriti per la vittoria finale la quale, qualora arrivasse, permetterebbe loro di salire a quota otto successi nella manifestazione, portandosi a più uno sul Milan e a meno uno dalla Juventus.

Una Juventus che, in caso di affermazione nell’imminente edizione, verrebbe superata proprio dall’Inter nel piccolo record che vede tuttora bianconeri e nerazzurri come due uniche formazioni capaci di vincere più volte consecutivamente il trofeo: nel 2012 e 2013 la Vecchia Signora, nel 2021 e 2022 la Benamata.

Discoteca Hollywood, ecco dove si svagano i calciatori meneghini dopo le fatiche del campo

La discoteca Hollywood è senza alcun’ombra di dubbio uno dei luoghi più frequentati e maggiormente in voga della città di Milano. Un luogo, famoso soprattutto per essere ritrovo di vip, che dal 1973, anno di apertura, è stato frequentato da tantissime personalità appartenenti al mondo del cinema, dello spettacolo e dello sport.

Proprio quest’ultima realtà, vista la presenza in città delle società di Inter e Milan, risulta essere una delle più rappresentate all’interno del noto locale il quale, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio, sarebbe stato teatro di un episodio non proprio piacevole che vedrebbe coinvolti due giocatori della rosa di Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi trema: denunciati due giocatori della sua rosa

È notizia di qualche ora fa quella che parla di due giocatori dell’Inter querelati per la violazione della privacy. Stando a quanto riportato da Il Gazzettino due giocatori nerazzurri, i cui nomi non sono stati rivelati, si sarebbero resi protagonisti di un episodio un po’ particolare secondo la cui ricostruzione, la notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi, avrebbero costretto un giovane ragazzo friulano, reo di aver filmato col cellulare la loro serata, a uscire dalla nota discoteca milanese, Hollywood.

Intorno alle 4.15 il giovane sarebbe infatti stato condotto fuori dal locale e obbligato a mostrare il suo cellulare ai giocatori che non avevano creduto alle sue precedenti negazioni. Il ragazzo, visto il grave fatto, ha da lì a poco denunciato i due giocatori mediante lo Studio Legale Tutino di Udine, che ha immediatamente richiesto l’analisi delle impronte sul cellulare e la visione delle registrazioni delle telecamere del locale. I risultati delle indagini arriveranno nelle prossime settimane, ma la palese violazione della privacy effettuata dai giocatori dell’Inter nei confronti del ragazzo rischia di gettare un po’ di ombra su una stagione, quella nerazzurra, fin qui praticamente perfetta.