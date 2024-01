Volevi a tal punto la sconfitta della Juve? Allora ti prendiamo | Nuovo colpo di Commisso, Allegri lo detesta

La Fiorentina sta per chiudere un colpo di mercato che farà contenti i tifosi anche per un passato anti Juve.

Dopo un paio di stagioni in cui è stato spesso criticato per i risultati, ma soprattutto per il gioco espresso, Massimiliano Allegri, nonostante un mercato praticamente inesistente ed una squadra che sembrava anche più debole rispetto a quella delle scorse annate, si sta prendendo diverse rivincite.

Rivincite nei confronti degli opinionisti che lo attaccavano, massacravano e criticavano e, spesso, continuano a farlo, ma anche nei confronti di tantissimi tifosi della Juventus che non lo volevano più e che avevano da tempo fatto diventare virale sui social l’Hastag #Allegriout.

Eppure, la sua Juventus, pur continuando a non impressionare a livello della qualità del gioco espresso, riesce a vincere spesso, ha perso una sola partita in stagione fin qui, ha già conquistato le semifinali di Coppa Italia e si trova saldamente in seconda posizione in classifica, a soli due punti di distanza dall’Inter Capolista e con ben 14 punti di vantaggio dal quinto posto.

Questi ottimi risultati sono frutto sicuramente del lavoro dell’allenatore che sta zittendo la critica feroce settimana dopo settimana, grazie ad un gruppo che è diventato squadra, che non smette mai di lottare, ha un’anima ed un cuore infiniti e non si arrende mai, anche quando il risultato sembra ormai impossibile da ottenere.

Allegri, i suoi meriti sui successi Juve

Personalità, carattere, leadership, spirito e DNA Juventus che circola nonostante nello spogliatoio non ci siano più i vecchi senatori come Chiellini, Bonucci, Barzagli o Buffon. C’è pero Massimiliano Allegri che in bianconero ha già vinto cinque scudetti, riuscito a conquistare due finali di Champions e sa quanto è importante provare ad essere competitivi per vincere.

In tanti finali di partita, infatti, abbiamo visto il tecnico livornese perdere la testa e urlare all’impazzata contro i suoi calciatori, togliendosi e scaraventando a terra giacche e giacconi. Momenti che a volte si trasformano in gag e che da tanti sono considerate scenate, ma che riescono a far tenere alta la concentrazione tra chi è in campo e rendono l’idea di quanto Allegri voglia far capire a tutti l’importanza ed il valore enorme di una vittoria e del suo significato in casa Juventus.

Faraoni, quella scenata contro la Juve ed il futuro in viola

Un esempio di quanto il carisma di Allegri stia incidendo in questa stagione lo abbiamo avuto nel match che la Juventus, lo scorso ottobre, ha vinto per 1-0 in casa contro il Verona. Il gol di Cambiaso al 96′ fu l’emblema di una squadra che non molla mai e che continuò a cercare la vittoria nonostante i due gol annullati a Kean, uno anche abbastanza ingiustamente. L’attaccante italiano, infatti, arrivò a segnare dopo, almeno secondo il VAR, aver fatto fallo su Faraoni. Una manata davvero di poco contro che però fece stramazzare a terra il calciatore degli scaligeri.

Faraoni in quella circostanza si rialzò, per poi ripiombare e rotolarsi a terra dopo aver visto la palla entrare in rete. Una scenata che a molti, soprattutto tra i bianconeri, non piacque affatto, ma che invece avrà fatto piacere a tanti anti anti juventini. Tra questi c’è storicamente, da sempre, la Fiorentina ed il suo popolo. Proprio nella squadra viola dovrebbe essere il futuro dell’ex esterno destro dell’Inter che è in partenza, come tanti altri, da Verona. Faraoni dovrebbe passare in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto e con un ingaggio di un milione di euro e andrebbe ad alternarsi con Kayode sulla fascia destra.