Terremoto nerazzurro in Serie A | Dall’Argentina sono sicuri: se ne vuole andare, lo hanno trattato malissimo

Clamorosa bomba di mercato dall’Argentina: il giocatore nerazzurro avrebbe già le valigie in mano. Pronto a lasciare la Serie A.

L’Argentina si sa, ha sempre fatto gola ai club della nostra Serie A. Negli anni, infatti, tanti giocatori biancocelesti hanno deciso di trasferirsi in Italia. Chi direttamente dal Sudamerica, chi magari proveniente da un club europeo, molti sono diventati grandi nel Bel Paese a suon di gol, assist e ottime prestazioni.

Sivori, Maradona, Caniggia, Batistuta, Crespo, Javier Zanetti, Veron, Tevez, Icardi, Dybala e Lautaro Martinez sono infatti solo alcuni dei tanti giocatori albicelesti che hanno fatto, e fanno tuttora, molto bene con le maglie dei club italiani ai quali sono stati o sono attualmente legati.

Club italiani che, ancora oggi, vanno a pescare dalle parti di Buenos Aires elementi talentuosi da far affermare nel nostro massimo campionato nel quale, facendo riferimento alla stagione 2023-2024, militano ben 25 giocatori di nazionalità argentina.

Venticinque giocatori provenienti dal Sudamerica che, in maniera più o meno omogenea, risultano così distribuiti: Atalanta 2, Fiorentina 4, Frosinone 2, Inter 1, Lazio 1, Milan 2, Monza 3, Napoli 1, Roma 2, Salernitana 2, Udinese 3 ed Hellas Verona 2.

Serie A, nomi e squadre di appartenenza dei 25 argentini militanti nel massimo campionato italiano

Come detto, in Serie A militano ben 25 giocatori di nazionalità argentina. Venticinque giocatori appartenenti a ben 12 società del massimo campionato italiano le quali, seppur non tutte ovviamente, possono vantare tra le loro file vari campioni del Mondo.

Ecco quindi nel dettaglio tutti i nomi e le squadre di appartenenza degli argentini militanti in Serie A nella stagione 2023-2024: Juan Musso (Atalanta), José Luis Palomino (Atalanta), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gino Infantino (Fiorentina), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lucas Beltran (Fiorentina), Enzo Barrenechea (Frosinone), Matias Soulé (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos (Lazio), Marco Pellegrino (Milan), Luka Romero (Milan), Franco Carboni (Monza), Valentin Carboni (Monza), Alejandro Gomez (Monza), Giovanni Simeone (Napoli), Leandro Paredes (Roma), Paulo Dybala (Roma), Federico Fazio (Salernitana), Agustin Martegani (Salernitana), Nehuen Perez (Udinese), Martin Payero (Udinese), Roberto Pereyra (Udinese), Bruno Amione (Hellas Verona), Juan Manuel Cruz (Hellas Verona).

Atalanta, Musso verso l’addio: l’argentino piace al Galatasaray

Acquistato per 2o milioni di euro dall’Udinese nell’estate 2021, Juan Musso sarebbe a un passo dal dire addio all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante la centralità nei piani del tecnico piemontese, l’estremo difensore argentino, il cui contratto con la Dea scade il 30 giugno 2025, starebbe infatti valutando la possibilità di lasciare Bergamo in estate.

Visto il maggior minutaggio concesso recentemente a Carnesecchi, che sempre bene si è comportato quando chiamato in causa, l’ex Udinese avrebbe chiesto un incontro tra il suo agente e la società orobica per discutere del suo futuro lontano dall’Italia. Un futuro lontano dal Bel Paese che potrebbe portare il classe ’94 verso la Turchia, dove risulta forte, ora come ora, l’interesse del Galatasaray il quale, dopo Icardi, Mertens, Torreira e Ndombélé, è pronto a strappare alla Serie A anche Musso.