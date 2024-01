C’è un nuovo caso Zaniolo | Il club gli ha dato fiducia, ma lui ha perso la testa: UFFICIALE la cessione in Serie A

Roma, spunta un nuovo caso Zaniolo. Il giocatore ha tradito la fiducia del club e ora è costretto a cambiare maglia. Vicino il trasferimento in un’altra società.

Sono passati ormai quasi sei anni dalla trattativa che nei primi giorni dell’estate 2018 portò Nicolò Zaniolo sulla sponda giallorossa di Roma. Una trattativa, intavolata con l’Inter di Steven Zhang, il quale cedette ai capitolini il duttile classe ’99 e Davide Santon per portare all’ombra nerazzurra della Madonnina quel Radja Nainggolan tanto desiderato da Luciano Spalletti.

Avendolo allenato nella stagione precedente quando era seduto sulla panchina della Lupa, il tecnico toscano volle infatti a tutti i costi il Ninja, al quale riservò fin da subito un posto nel suo undici titolare. Un posto che, complici infortuni vari e comportamenti non sempre nella norma, il classe ’88 non riuscì però sempre a garantirsi.

L’annata 2018-2019 fu infatti l’unica, tutto sommato positiva, nel capoluogo lombardo per il centrocampista belga che, con il futuro avvento in panchina di Antonio Conte, fu costretto a cambiare aria, ritornando per due volte in prestito al Cagliari prima di legarsi, tra il 2021 e il 2023, ad Anversa, Spal e Bhayangkara.

Una società, quest’ultima, militante nel massimo campionato indonesiano, alla quale l’ex numero 14 nerazzurro si è legato nel novembre 2023 da svincolato. Un declino lento e inesorabile quello del 35enne ex Roma (compirà 36 anni il prossimo 4 maggio) la cui carriera, salvo sorprese, dovrebbe terminare proprio nel grande arcipelago del sud-est asiatico.

Zaniolo, dalla Primavera dell’Inter alla Champions League con la Roma

Stella della formazione primavera dell’Inter che nella stagione 2017-2018 vinse il titolo di categoria, di Nicolò Zaniolo si ricorda ancora oggi il passaggio alla Roma nell’estate 2018. Un passaggio concretizzatosi, come detto, nell’operazione che portò Nainggolan dalla capitale a Milano, che suscitò non poco clamore, viste le zero presenze in massima serie messe a referto in quel momento dall’attaccante classe ’99.

Un attaccante che, al contrario di quanto ottenuto in nerazzurro, dove venne aggregato alla prima squadra solo in occasione della sfida tra Atalanta e Inter del 14 aprile 2018, seppe ritagliarsi subito uno spazio importante nelle rotazioni di Eusebio Di Francesco il quale, al tempo seduto sulla panchina della Lupa, lo fece esordire prima in Champions League contro il Real Madrid il 19 settembre e poi in Serie A nel match vinto 4-0 contro il Frosinone il 26 settembre.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, proveniente dall’Inter#ASRoma pic.twitter.com/fNc3myRVKK — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024

Roma, Zefi come Zaniolo: il giovane irlandese lascia l’Inter per legarsi ai giallorossi

Kevin Zefi è, da qualche ora, ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il giovane attaccante irlandese arriva a parametro zero in giallorosso dalla formazione primavera dell’Inter del presidente, Steven Zhang.

Un’operazione di mercato, quella conclusa poche ore fa dalla famiglia Friedkin, che per certi versi ricorda quella che, nell’estate 2018, portò Nicolò Zaniolo dall’Inter alla Roma. Zefi, classe 2005 nato a Dublino, verrà, come annunciato su X dalla società capitolina, aggregato alla formazione primavera del tecnico, Federico Guidi il quale è pronto a valorizzarlo subito, anche in vista di un eventuale esordio con la prima squadra guidata da José Mourinho.