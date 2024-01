“Ho dovuto mettere i punti” | Inter, sono venuti alle mani: retroscena dallo spogliatoio, Brozovic era incontenibile

Inter, a distanza di anni spunta un clamoroso retroscena. Marcelo Brozovic avrebbe procurato diverse ferite all’ex compagno. Necessari, addirittura, i punti di sutura.

La stagione 2019-2020 dell’Inter si concluse, come i tifosi nerazzurri sicuramente ricorderanno, in maniera abbastanza amara, visti gli zero titoli portati a casa. Una stagione, quella caratterizzata dalla scoppio della pandemia di Covid-19, che vedeva i meneghini tra le principali candidate allo scudetto, insieme alla Juventus, passata nel giugno 2019, nelle mani di Maurizio Sarri.

Una formazione, quella meneghina, che, affidata all’ex juventino, Antonio Conte fu rinforzata enormemente dagli arrivi di Barella, Lukaku, Politano, Sensi e Sanchez i quali, insieme a vari altri, formarono un gruppo ben amalgamato che si credeva potesse tranquillamente dire la sua tanto in Serie A e Coppa Italia quanto in Champions League.

Tre competizioni, queste, nelle quali, al contrario, la Benamata deluse tristemente quelle che erano le aspettative della vigilia, chiudendo in seconda posizione in campionato a meno uno dalla Vecchia Signora (i piemontesi vinsero il titolo con due giornate d’anticipo), venendo eliminata in semifinale di Coppa Italia dal Napoli e uscendo alla fase a gironi di Champions League a causa del terzo posto nel gruppo F alle spalle di Barcellona e Borussia Dortmund.

Un terzo posto nel proprio girone di Coppa dei Campioni che fece scivolare in Europa League Lukaku e compagni i quali, arrivati all’atto finale di Colonia dopo aver eliminato in fila Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk, furono costretti ad arrendersi al Siviglia di Julen Lopetegui che trionfò per 3-2.

Inter, lo scudetto della stagione 2020-2021 fu qualcosa di memorabile

Sfumato nell’annata 2019-2020, lo scudetto tanto desiderato e atteso sulla sponda nerazzurra di Milano arrivò finalmente un anno dopo grazie al primo posto in campionato, conquistato con 91 punti, a più 12 sul Milan di Stefano Pioli.

Uno scudetto, atteso in Viale della Liberazione da ben undici anni, arrivato praticamente grazie alla stessa squadra che nell’anno precedente aveva fallito tutti gli obiettivi. Una squadra che, rinforzata soprattutto dall’arrivo di Hakimi dal Real Madrid e dal ritorno di Perisic dal prestito al Bayern Monaco, vinse il titolo in scioltezza, senza avere alcun tipo di concorrenza.

Inter, Ranocchia ricorda Brozovic: “Ho quasi dovuto mettere i punti“

Acquistato definitivamente dall’Inter nel gennaio 2011, Andrea Ranocchia è stato sicuramente uno dei giocatori maggiormente apprezzati dai tifosi interisti nei primi anni post Triplete. Un giocatore, il classe ’88, che, sebbene relegato a riserva nell’ultimo periodo all’ombra nerazzurra della Madonnina, ha sempre avuto un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio del Biscione.

Uno spogliatoio, condiviso nel tempo con tanti campioni, che lo ha visto legare particolarmente con Marcelo Brozovic che, passato all’Al-Nassr nel luglio dello scorso anno, gli avrebbe fatto patire le pene dell’inferno con comportamenti al limite della legalità che avrebbero portato il croato addirittura a usare il coltello contro l’ex difensore a causa dei tanti scherzi fattigli da quest’ultimo. Scherzi che, in un’occasione, stando a quanto raccontato dallo stesso Ranocchia, gli sono quasi costati dei punti di sutura su una gamba.