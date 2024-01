Thuram, la delusione è cocente: escluso dalla lista dei convocati | Al suo posto il nuovo esterno destro

Nonostante un grande campionato disputato fin qui dal francese figlio d’arte arriva una grossa delusione per lui.

In estate era stato inseguito al lungo dal Milan ma poi, in un pomeriggio di fine giugno, Marotta ed Ausilio, con un blitz decisivo, riuscirono a portarlo sull’altra sponda del Naviglio, convincendolo ad accettare l’offerta nerazzurra grazie anche ad un ingaggio superiore.

Marcus Thuram non esitò e scelse l’Inter e, dopo il mancato arrivo di Romelu Lukaku, si è ritrovato a mettersi sulle spalle responsabilità non indifferenti e ad essere il partner, l’unico veramente affidabile, di Lautaro Martinez nell’attacco della squadra vice campione d’Europa.

L’impatto con la Serie A del francese figlio d’arte è stato devastante ed è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Lui, abituato in Bundesliga a fare l’esterno d’attacco, si è adattato al nuovo ruolo di seconda punta alla meraviglia ed è altresì riuscito a fungere spesso anche da principale riferimento offensivo negli schemi tattici di Simone Inzaghi.

Il primo posto dell’Inter in classifica è anche merito suo, dei suoi sette gol e sei assist realizzati nel girone di andata di Serie A, dei suoi movimenti offensivi sempre pericolosi per gli avversari e del suo amalgamarsi alla perfezione con Lautaro Martinez che sta vivendo la sua migliore stagione a livello realizzativo, anche grazie alla presenza ed al lavoro al suo fianco di Marcus Thuram.

Dicembre da favola, ma non è bastato

Uno dei mesi più produttivi a livello realizzativo per l’attaccante francese, di quelli vissuti in Italia sin qui, è stato sicuramente quello di dicembre 2023. Tre gol, contro Udinese, Lazio e Napoli che hanno contribuito a far laureare l’Inter Campione d’Inverno, ma che non sono bastati a Thuram per essere votato calciatore del mese.

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre, messo in palio da EA SPORTS in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, è stato assegnato infatti al calciatore del Milan Christian Pulisic. Uno smacco per Thuram che ha perso proprio contro un calciatore della rivale cittadina che tanto è in competizione con l’Inter.

Calciatore del mese di dicembre, Pulisic batte tutti

L’americano del Milan è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando altri cinque calciatori della nostra Serie A. Si tratta di Gatti della Juventus, Guðmundsson del Genoa, Lukaku della Roma, Joshua Zirkzee del Bologna e, appunto, Thuram dell’Inter. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 18ª della Serie A TIM 2023/2024 che appunto si sono disputate nel mese di dicembre 2023.

In queste cinque partite del nostro campionato Pulisic ha messo a segno due gol e fornito due assist, mentre come detto Thuram ha realizzato tre reti. L’ala statunitense del Milan è stata decisiva con la marcatura contro il Sassuolo che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-0 e aveva firmato, ad inizio mese di dicembre, lo straordinario gol contro il Frosinone su assist del portiere Maignan.