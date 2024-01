Inzaghi non può vincere lo scudetto, vi spiego perchè | Gasperini senza mezzi termini: durissimo contro il collega

Gasperini dice la sua sullo scudetto: secondo il tecnico dell’Atalanta non sarà l’Inter di Simone Inzaghi a festeggiare il titolo.

La lotta scudetto tra Inter e Juventus si fa sempre più avvincente. A suon di botta e risposta, nerazzurri e bianconeri stanno dando vita a una contesa entusiasmante che, non è da escludere, potrebbe protrarsi fino alle ultime giornate.

Dopo il campionato 2022-2023 stravinto dal Napoli di Luciano Spalletti, che chiuse la stagione con ben 16 punti di vantaggio sul secondo posto della Lazio, la Serie A si gode, almeno per ora, lo scontro a distanza tra Vecchia Signora e Benamata.

Uno scontro, i cui favori del pronostico pendono, ora come ora, tutti a favore dei meneghini i quali, disponendo di una rosa sicuramente più forte dei piemontesi e forti di un vantaggio, seppur minimo, in classifica, hanno chiaramente tutte le carte in regola per portare a casa quello che sarebbe il 20esimo scudetto della loro storia.

Uno scudetto che, sfiorato leggermente solo nell’annata 2021-2022, chiusa al secondo posto alle spalle del Milan, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo per la formazione di Simone Inzaghi. Una formazione, quella del tecnico piacentino, la quale, già eliminata dalla Coppa Italia, proverà a portare a casa quel tricolore che manca all’ombra nerazzurra della Madonnina dalla stagione 2020-2021.

Juventus, obiettivo scudetto: già quattro anni dall’ultimo successo

Con soli due punti di ritardo sul primo posto dell’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a tallonare i nerazzurri in quella che sta diventando, come detto, un’avvincentissima lotta scudetto. Una lotta scudetto, completamente assente lo scorso anno, che vede di nuovo protagonisti nerazzurri e bianconeri a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

Era infatti la stagione 2019-2020 quando piemontesi e meneghini si contesero per l’ultima volta il tricolore. Un tricolore che, con due giornate d’anticipo, venne cucito per la nona volta consecutiva sulle maglie della Vecchia Signora la quale, dopo quel successo, non si è più neanche lontanamente avvicinata al titolo, visti i quarti posti del 2020-2021 e 2021-2022 e il settimo (stabilito a tavolino) dello scorso anno.

Gasperini non ha dubbi: lo scudetto andrà alla Juventus, ma Inzaghi resta favorito

La lotta scudetto si prepara a entrare nella sua fase più calda: i due punti che separano attualmente Inter e Juventus in classifica sono infatti troppo pochi affinché si possano fare ragionamenti più o meno attendibili su chi delle due formazioni porterà a casa il titolo. Un titolo che, sebbene siamo solo a gennaio, per la maggior parte degli allenatori di Serie A finirà quasi all’unanimità nelle bacheche nerazzurre.

Stando infatti a un sondaggio condotto da Italpress, su 14 allenatori del massimo campionato italiano interpellati, undici hanno votato Inter. Con Inzaghi astenuto e Ranieri che ha espresso doppia preferenza, puntando sia sulla Juventus che sull’Inter, solo Gasperini ha votato esclusivamente per i bianconeri. Un parere decisamente controcorrente, quello del tecnico dell’Atalanta, che Allegri e i suoi proveranno ad alimentare e confermare nella seconda parte di stagione.