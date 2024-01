Bonucci, la vendetta è servita | Si porta in Turchia il pupillo di Allegri: non vestirà mai più la maglia della Juve

Il club turco, in cui è appena approdato l’ex Capitano bianconero, vorrebbe prendere anche uno dei calciatori preferiti di Allegri.

Una storia lunghissima che ha vissuto momenti stupendi, altri molto critici e di tensione, una prima separazione poi rientrata, ma che non ha avuto il suo lieto fine, anzi. Quella tra Leonardo Bonucci e la Juventus, infatti, è stata a tutti gli effetti una storia d’amore finita male con le due parti che, come in un matrimonio finito, sono addirittura terminate in Tribunale.

Nell’estate 2010 la Juve acquista l’ex prodotto del vivaio dell’Inter dal Bari, ma il primo anno è complicatissimo e sotto la guida tecnica di Gigi Del Neri naufraga tutta la squadra, ma soprattutto Bonucci che viene criticato tantissimo e non sembra essere all’altezza della situazione. Antonio Conte però ci crede, lo tiene in squadra e, insieme a Buffon. Barzagli e Chiellini lo fa diventare elemento imprescindibile della celebre e vincente BBC.

Fino al 2017 le cose procedono per il verso giusto, poi un litigio con Allegri lo porta a salutare in estate e ad accettare la proposta del Milan. In rossonero, però, le cose non vanno per il verso giusto, lui riconosce di aver sbagliato, fa mea culpa e chiede di tornare alla Juve. La società ed il tecnico livornese lo riprendono con sé, ma il rapporto tra i due ormai si è incrinato.

Allegri va via dalla Juve, ma quando torna, dopo due stagioni in cui Bonucci è ormai un calciatore a metà servizio, lo fa fuori, di concordo con la società e Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente bianconero che comunica gentilmente all’ex Capitano della Nazionale di trovarsi una squadra.

Mercato, Bonucci passa dall’Union al Fenerbahce

Bonucci cerca in tutti i modi di far cambiare idea alla società, ma non c’è verso e a fine agosto cede alla corte dell’Union Berlino e si trasferisce in Germania. Qui, le cose cominciano male e finiscono ancora peggio. Tra infortuni e prestazioni negative, il centrale italiano perde il posto in una stagione che vede la sua squadra cambiare allenatore, uscire dalla Champions League e finire in zona retrocessione in Bundesliga.

La sua esperienza all’Union è da ritenersi terminata e lui spinge per un ritorno in Italia. Si parla di Roma, ma poi l’ambiente giallorosso impone alla società di ripensarci e la trattativa non va a buon fine. Per Bonucci, però, la proposta giusta arriva ed è quella del Fenerbahce che sta lottando per la vittoria del campionato turco ed è scatenato sul mercato.

Mercato, non solo Bonucci. Fenerbahce a caccia di un altro centrale

Oltre a Bonucci, infatti, la squadra in cui militano già Dzeko, Muldur, Under e Rodrigo Becao, tutte vecchie conoscenze del nostro campionato, ha quasi chiuso pure per Rade Krunic del Milan ed ora cerca anche un altro difensore centrale a causa dell’infortunio in cui è incappato proprio l’ex Udinese Becao. Secondo il portale turco Sporx il nome su cui stanno lavorando i dirigenti del Fenerbahce è quello di Stefan Savic, difensore ex Fiorentina che da tempo è una colonna dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Il montenegrino, da sempre pupillo di Massimiliano Allegri che lo avrebbe sempre voluto alla Juventus, ma non è mai riuscito a prenderlo, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e per i colchoneros, venderlo adesso, sarebbe l’unica possibilità di guadagnare qualcosa dal suo addio. L’ostacolo principale sono le alte richieste di ingaggio dell’entourage del calciatore, ma l’affare potrebbe andare in porto.