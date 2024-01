È venuta a mancare | Ma a Sinner non importa: è già volato per l’Australia, vuole vincere il primo slam

Jannik Sinner mette il suo lavoro davanti ad ogni cosa, è già volato in Australia ed è pronto a competere per vincere il primo Grande Slam della carriera

Dopo un 2023 da grande protagonista e con un crescendo finale, Jannik Sinner si prepara a iniziare la nuova stagione con la speranza di entrare nel podio del ranking mondiale. La vittoria della Coppa Davis con la Nazionale italiana e la sconfitta nell’ultimo match per la conquista degli ATP Finals di Torino contro il numero uno del mondo Nole Djokovic hanno dato maggiore consapevolezza ed entusiasmo al talento altoatesino, determinato a confermarsi ad altissimi livelli.

La settimana prossima farà il suo debutto stagionale con l’Australian Open. Nel suo palmares manca la vittoria di un Grande Slam e anche i bookmakers sono ottimisti che possa quanto meno conquistare una finale per giocarsi un prestigioso titolo.

Il primo match sarà contro il numero 59 del ranking, l’olandese Botic Van de Zandshulp. Un impegno alla portata del tennista italiano che punta ad arrivare più avanti possibile nella competizione che si svolgerà a Melbourne fino al 28 gennaio.

Nella conferenza stampa del Media Day alla vigilia del torneo australiano Jannik si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti che riportiamo di seguito e che testimoniano l’enorme ottimismo che nutre nel poter fare bene in questo 2024.

Jannik Sinner e il suo ritorno in campo, si sente pronto

Queste le parole sul suo stato di forma: “Mi sento pronto a far bene a Melbourne. Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana, il tempo è bello, fa caldo. Ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong. Ogni giorno migliora il feeling con il campo“.

Non ha voluto prendersi troppe vacanze per non perdere confidenza con la racchetta: “L’anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione, volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo“.

Sinner concentrato e desideroso di restare competitivo

Il segreto del suo successo secondo lui sta nella mentalità: “La mentalità è un punto chiave nel nostro sport. Quando vinci dopo tante sconfitte si nota il progresso che stai facendo. Devi sempre credere in se stesso.

La sua voglia di dare continuità all’ottimo rendimento dell’autunno è evidente da quest’ultima dichiarazione: “Mi è mancata la competizione nell’ultimo mese è mezzo“.