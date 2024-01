La sfida con Giuntoli? Non esiste, lui non può spendere 1€ | De Laurentiis prepara il KO: bonifico istantaneo a 7 zeri

Il Napoli parte avvantaggiato rispetto alla Juventus sulla corsa al fantasista, maggiore liquidità economica per De Laurentiis e smacco a Giuntoli

Il Napoli ha bisogno di una sterzata a un mese di dicembre disastroso che ha visto la squadra guidata da Walter Mazzarri sprofondare al nono posto in classifica in Serie A, con la zona Champions League, obiettivo minimo fissato dalla società, distante sei punti.

Un’involuzione preoccupante da parte dei giocatori che hanno preso sulle spalle la squadra pochi mesi fa trascinandola alla conquista di uno storico Scudetto e che adesso sembrano i loro lontani parenti a livello di prestazioni fornite, da Victor Osimhen, adesso impegnato in Coppa d’Africa, a Kvara e capitan Giovanni Di Lorenzo.

Un mercato estivo che è stato inficiato dalla partenza di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha plasmato la rosa che ha stupito tutta Europa con un gioco sfavillante e una condizione atletica impressionante, e che si è trasferito alla Juventus.

Un addio mal digerito da Aurelio De Laurentiis che ha avuto ripicche anche con Luciano Spalletti che si è accasato sulla panchina della Nazionale italiana, nonostante avesse promesso al patron partenopeo di prendersi un anno sabatico.

Samardzic e la trattativa in corso con il Napoli, le ultime

Proprio il Napoli è in vantaggio sulla Juventus per assicurarsi l’ingaggio di Lazar Samardzic, centrocampista in forza all’Udinese e che è stato a un passo dalla firma con l’Inter la scorsa estate.

I bianconeri si erano mostrati interessati ma non dispongono delle liquidità economiche per affondare il colpo e prelevarlo se non con un prestito con obbligo di riscatto, soluzione non gradita ai friulani, a meno di una partenza improvvisa.

Il Napoli prova l’affondo anche per Perez, Udinese spiazzata e in fase di riflessione

Il Napoli invece ha da poco incassato ben 25 milioni dalla cessione di Elmas, stessa cifra richiesta dall’Udinese per far partire il suo fantasista. Alla vigilia della partita di campionato contro la Salernitana, gli azzurri starebbero alzando la posta a 40 milioni per fare un doppio colpo e acquistare anche Perez.

Il giocatore avrebbe trovato pure l’accordo per quanto riguarda i diritti d’immagine ma c’è da accontentare le pretese del procuratore che solo pochi mesi fa ha fatto saltare all’ultimo la firma del contratto che legava il croato con l’Inter. Le prossime ore potrebbero essere decisive per porre fine a una vera e propria telenovela.