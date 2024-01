Cristiano Ronaldo, il matrimonio era ieri | Ma lui non si è presentato: doveva allenarsi, atteso invano dagli invitati

Cristiano Ronaldo non partecipa al matrimonio. Il fuoriclasse portoghese ha preferito allenarsi. Alla soglia dei 39 anni, Cr7 è più in forma che mai.

Nonostante il massimo campionato arabo sia fermo fino al 15 febbraio, quando ripartirà con la 20esima giornata, Cristiano Ronaldo ha continuato ad allenarsi soprattutto in palestra come documentato su Instagram mediante foto e storie condivise sul proprio account personale.

Un campione senza età, il portoghese, che, alla soglia dei 39 anni (li compirà il prossimo 5 febbraio) continua a mostrare una forma fisica rasente la perfezione, capace di suscitare invidia in molti sui colleghi che, a 39 anni, hanno magari già smesso di giocare da un pezzo.

Mosso dalla costante, nonché perenne voglia di essere il migliore, Cr7 continua infatti a segnare e a divertirsi come un ragazzino nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Nassr. Una squadra, quella gialloblù, alla quale il classe ’85 si è legato ufficialmente nel gennaio dello scorso anno in seguito all’addio consensuale al Manchester United del novembre 2022.

Un addio, quello ai Red Devils, resosi purtroppo necessario a causa dei rapporti negativi con il tecnico olandese, Erik ten Hag e la proprietà rappresentata dalla famiglia Glazer che, a detta del campione lusitano, non hanno mai avuto a cuore la storia e il blasone di un club glorioso come il Manchester United.

Al-Nassr, continua a brillare la stella di Cr7: il portoghese guida la classifica cannonieri nella Saudi Pro League

Legatosi ufficialmente all’Al-Nassr, come detto, nel gennaio 2023, Cristiano Ronaldo ha impiegato poco per affermarsi nel massimo campionato arabo. Titolare fin da subito prima sotto la gestione di Rudi Garcia e poi sotto quella di Dinko Jelicic, l’ex Real Madrid e Juventus ha chiuso i suoi primi sei mesi in Arabia Saudita mettendo a referto 14 gol in 19 presenze complessive tra campionato, coppa nazionale e supercoppa saudita.

Un bottino ovviamente niente male per un giocatore come Cr7 il quale, dopo le prime 31 partite della stagione 2023-2024, ha già messo a segno la bellezza di 30 gol. Trenta gol, di cui 20 nella Saudi Pro League, che lo collocano attualmente al primo posto nella classifica cannonieri davanti all’ex Fulham, Aleksandar Mitrovic, fermo a 17.

Al-Nassr, Sadio Mané si è sposato: l’ex Liverpool e Bayern Monaco è convolato a nozze con la 19enne, Aisha Tamba

Sicuramente meno social e appariscente di Cristiano Ronaldo, suo compagno all’Al-Nassr, Sadio Mané ha sorpreso tutti sposando a Dakar, nella giornata di domenica 7 gennaio, la 19enne Aisha Tamba. Assente alla cerimonia CR7 (come evidenziato da una sua storia Instagram in cui mostrava l’allenamento individuale). Un matrimonio, le cui foto hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, che ha ovviamente suscitato la curiosità di media, tifosi e semplici appassionati, i quali hanno subito iniziato a indagare sulla giovanissima moglie dell’ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco.

Una moglie, tenuta sempre nascosta dall’attuale numero dieci dell’Al-Nassr, della quale tuttora si sa veramente poco. A parte l’età, infatti, ciò che è venuto a galla in questi giorni è solo il fatto che la ragazza avesse 16 anni quando fu promessa in sposa al classe ’92 il quale, ritenendola forse non pronta al tempo per un passo così importante, ha deciso di aspettarla, tenendola conseguentemente lontana dai riflettori e prendendosi cura, anche economicamente, di lei.