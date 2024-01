Sarà l’ultima partita di Rrahmani titolare | AdL ha trovato il suo sostituto: non pretende i diritti d’immagine

Il Napoli ha individuato il nuovo difensore centrale per provare a sistemare il reparto, Rrahmani rischia adesso il posto da titolare

Il Napoli ha chiuso nel peggiore dei modi il girone d’andata. Sconfitta pesante sul campo del Torino e squadra che non segna da quattro gare ufficiali. Poche attenuanti per una rosa che in larga parte è la stessa che pochi mesi prima ha stupito tutta Europa e conquistato uno storico Scudetto. Sono proprio i giocatori chiave a deludere con le loro prestazioni e l’arrivo di Walter Mazzarri non ha aiutato l’ambiente a risollevarsi.

Un’involuzione preoccupante e inaspettata che sta mettendo in apprensione la calorosa tifoseria partenopea. Dopo la debacle di domenica scorsa la squadra ha deciso spontaneamente di andare in ritiro per ricreare gruppo e ordinare le idee.

In questo mese di gennaio mancherà anche l’apporto in fase offensiva di Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Sarà disponibile per gli ottavi di finale di Champions League che il Napoli affronterà contro il Barcellona.

Vicino l’accordo con Samardzic che potrà dare più soluzioni tattiche al tecnico livornese con un eventuale cambio di modulo e l’utilizzo del croato come centrocampista davanti alle due punte, con Raspadori che scalpita e richiede più spazio e Simeone scontento e desideroso di cambiare aria.

Simakan accostato al Napoli, vicino il centrale del Lipsia

In difesa sembra sfumata l’ipotesi di ingaggiare Mohamed Simakan. Il suo agente Badou Sambague è intervenuto a Radio CRC per fare chiarezza sul futuro del suo assistito: “Ho letto queste notizie sui giornali, ma quello che posso dire oggi è che Simakan è concentrato sul Lipsia e sulla stagione. Prendo atto di questi rumors, ma più di questo non c’è, il calciatore è al 100% sul Lipsia e non sembra in procinto di partire“.

Sappiamo che a volte le dichiarazioni dei procuratori non sono veritiere e servono per sviare i giornalisti e facilitare trattative. Il difensore potrebbe invece firmare per i napoletani già settimana prossima, dopo il match contro la Salernitana.

La Supercoppa italiana, competizione importante per il Napoli

Per Rrahmani il forte rischio di perdere il proprio posto da titolare nel reparto arretrato napoletano. Intanto gli azzurri si preparano per la Supercoppa Italiana, prevista dal 18 al 22 gennaio in Arabia.

Primo avversario la Fiorentina e in caso di vittoria una tra Inter e Lazio nella finale, con la speranza di conquistare il titolo e così dare un senso a questa stagione complicata.