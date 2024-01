Ma che gli è successo? | Neymar, spunta l’inquietante frame: ha preso 10 kg e sembra irriconoscibile

Un’immagine che sta circolando sul web e sui social sta allarmando tutti i fan dell’asso brasiliano alle prese con l’ennesimo infortunio.

A metà ottobre è arrivato l’ennesimo infortunio di una carriera che negli ultimi anni è stata costellata da diversi problemi gravi che ne hanno limitato l’ascesa definitiva verso il Gotha del calcio mondiale. Neymar Jr. dopo gli anni strepitosi al Santos e al Barcellona, in cui formava il meraviglioso tridente con Messi e Suarez, è passato al Paris Saint Germain e qui la sua crescita si è fermata.

Prima i tanti problemi al metatarso del piede, poi gli infortuni più seri che ogni stagione gli hanno fatto saltare i mesi più importanti e decisivi. Dopo il passaggio in Arabia Saudita, che già segnava l’inesorabile fase calante della carriera, per il classe 1992 è arrivato l’infortunio gravissimo al crociato ed al menisco del ginocchio che lo farà stare lontano dai campi di calcio almeno fino all’inizio della prossima stagione.

Una mazzata incredibile per un meraviglioso campione che però ha avuto come difetto quello di non praticare sempre la vita da professionista al 100%. Ecco che questo bruttissimo incidente potrebbe anche segnare la fine della sua carriera, soprattutto se non verrà affrontata una riabilitazione dura con costanza ed impegno.

Un’immagine che sta circolando sui social ed è diventata virale sul web, intanto, ha allarmato e sta preoccupando in queste ore i suoi numerosi fans. Il profilo ufficiale X della pagina “Out Of Context Football”, che vanta ben 4 milioni di followers, ha pubblicato una foto di Neymar ritratto in condizioni davvero particolari.

Neymar, spunta un’immagine allarmante

L’asso brasiliano è ripreso seduto davanti ad un microfono, forse mentre sta rilasciando un’intervista in Patria, ma in evidente stato di sovrappeso. Almeno dieci chili in più che hanno subito scatenato le maldicenze e le dicerie del web che, ovviamente, non si è lasciato sfuggire questa presunta indiscrezione su uno dei calciatori più conosciuti, chiacchierati e amati al Mondo.

E via, giù con le supposizioni. Molti pensano che Neymar si stia lasciando andare, si stia dando alla bella vita e non stia pensando minimamente a lavorare duro per tornare in forma e poi in campo. Per altri, invece, non ce la farà mai in queste condizioni a tornare a giocare e l’infortunio di ottobre è stata la definitiva pietra tombale sulla sua carriera da calciatore.

Neymar, l’immagine che mette paura. Qual è la verità?

I suoi fans ovviamente tremano e sperano che quell’immagine non rappresenti la realtà. Non è assolutamente da escludere, infatti, che molto probabilmente l’immagine riportata sul profilo X di “Out Of Context Football” sia stata manipolata artificialmente, facendo cadere in inganno milioni e milioni di sostenitori di Neymar.

Una boutade, quindi, per versare un po’ di fango verso un campione sempre controverso e mai del tutto amato, né in Brasile, né tantomeno in Europa. Secondo le ultime indiscrezioni, invece, Neymar Jr. sta lavorando davvero sodo e sta conducendo una riabilitazione durissima per tornare in campo in vista della prossima stagione, ma soprattutto in vista di quello che dovrebbe essere l’ultimo Mondiale della sua carriera, quello che si giocherà nell’estate del 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.