Pep Guardiola lo ha cresciuto come un figlio | Ma ora lo “adotta” Pioli: il cartellino da 12 milioni non è un problema

Il pupillo di Guardiola vicinissimo al Milan. Pioli è pronto ad accogliere a braccia aperte il difensore lanciato dal tecnico spagnolo al Manchester City.

Seduto sulla panchina del Manchester City ormai da quasi otto anni, Pep Guardiola è senza alcun’ombra di dubbio uno degli allenatori più bravi, preparati e competenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Un allenatore, il cui palmares parla da solo, che nel corso degli anni ha avuto la fortuna di allenare grandissimi campioni.

Campioni come Lionel Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o, Robert Lewandowski, Toni Kroos, Sergio Aguero, Erling Haaland e tanti altri, coi quali ha potuto festeggiare, nello spazio di 16 anni, la vittoria di ben 38 trofei che lo collocano attualmente al secondo posto nella classifica degli allenatori più vincenti della storia, alle spalle dell’inarrivabile Sir Alex Ferguson, fermo a quota 49.

Una guida efficiente ed esperta, il classe ’71, la cui bravura non risiede solamente nella grande capacità di amalgamare perfettamente gruppi pieni zeppi di campioni, ma anche in quella di saper riconoscere il talento e valorizzarlo fino a renderlo splendente e costoso.

Talento, ad esempio, come quello di Thiago Alcantara, Leroy Sané e Phil Foden i quali, proprio grazie alla costante fiducia mostrata nei loro confronti dall’ex centrocampista di Roma e Brescia, sono diventati in poco tempo crack del calcio europeo e mondiale dal valore tecnico-tattico ed economico inestimabile.

Milan, il rinforzo per la difesa arriva dalla Premier League

Solidamente in terza posizione, a quota 39 punti, e reduce da una più che positiva striscia di risultati fatta di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite disputate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli guarda anche al calciomercato e mette nel mirino un elemento, attualmente militante in Premier League, che potrebbe sbarcare in Italia la prossima estate.

Un elemento, un difensore centrale per la precisione, che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, avrebbe già detto sì al club meneghino il quale, visti gli infortuni di Tomori, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Florenzi e Krunic, potrebbe anche decidere, non è da escludere, di procedere al suo acquisto già nei prossimi giorni. Un acquisto che, qualora andasse subito in porto, si concretizzerebbe sulla base di un’offerta da 12 milioni di euro, necessaria per convincere il club di Premier League proprietario del suo cartellino a lasciarlo andare.

Milan, fari puntati su Adarabioyo del Fulham: può arrivare a zero in estate o subito per 12 milioni di euro

L’infortunio occorso a Florenzi durante la sfida esterna di domenica contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli è solo l’ennesimo stop fatto registrare dal reparto difensivo del Milan nella prima parte di stagione. Una serie di infortuni muscolari senza fine, quella che ha colpito la società rossonera la quale, vista l’indisponibilità di quasi tutti i difensori a disposizione di Stefano Pioli, avrebbe deciso di correre ai ripari in vista della serrata seconda parte di stagione.

Richiamato infatti alla base, Matteo Gabbia (il difensore era in prestito al Villarreal), gli uomini di mercato del Diavolo sarebbero pronti a volare a Londra dove, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero incontrare il Fulham per trattare l’acquisto immediato del difensore centrale, Tosin Adarabioyo il quale, valutato dai Cottagers intorno ai 12 milioni di euro, potrebbe anche decidere di sbarcare a Milano a parametro zero la prossima estate, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.