Di chi è questo bonifico? | Giuntoli, sorpresa sul bilancio: la clausola che nessuno conosceva ha messo i conti a posto

Juventus, la cessione del giocatore vale un bel tesoretto. Giuntoli pronto a investire tutto sul mercato: già preso un forte difensore.

Reduce dalla soffertissima vittoria di Salerno contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare il claudicante Frosinone di Eusebio Di Francesco nel match di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale.

Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium domani (giovedì 11 gennaio) alle 21.00, attorno alla quale, ovviamente, ruotano notizie di calciomercato secondo le quali la Vecchia Signora sarebbe ormai a un passo dal mettere a segno un importante colpo per il suo reparto arretrato.

Un colpo, rispondente al nome di Tiago Djalò che, ancora di proprietà del Lille, potrebbe sbarcare all’ombra bianconera della Mole già la settimana prossima per sostenere le visite mediche di rito e appore la firma sul contratto che dovrebbe legarlo alla società piemontese fino al 30 giugno 2028.

Un’operazione di mercato abbastanza rapida, quella condotta dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli per il forte difensore portoghese, che, trasferitosi ai Mastini nell’agosto 2019 in seguito all’operazione che portò Rafael Leao al Milan, è pronto a tornare nel Bel Paese per aiutare il gruppo di Massimiliano Allegri a conquistare quello scudetto che, distante attualmente due punti, manca dalle parti della Continassa ormai da quattro anni.

Juventus, per un difensore che arriva, c’è un attaccante che parte: Kean verso la cessione in Serie A

Se da un lato l’acquisto di Tiago Djalò dal Lille sembra ormai cosa fatta, dall’altro c’è un attaccante che la Juventus spera di sistemare altrove quanto prima. Un attaccante, Moise Kean per la precisione, che, sebbene centrale nei piani di Massimiliano Allegri, è stato messo sul mercato dalla club bianconero, il quale aspetta ora di ricevere offerte vantaggiose che soddisfino entrambe le parti.

Offerte che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, sarebbero pervenute da Monza, Bologna e Fiorentina, con questi ultimi, nettamente in vantaggio su brianzoli e felsinei, pronti a offrire al classe 2000 non solo la possibilità di giocare in Europa (i viola giocheranno gli ottavi di finale di Conference League), ma anche, e soprattutto, un ruolo di primo piano nelle rotazioni di Vincenzo Italiano il quale, per fargli posto, dovrebbe rinunciare al deludente Nzola.

Juventus, Djalò arriva grazie alla cessione di Dragusin: ecco come

Diventato ufficialmente un giocatore del Genoa nel gennaio 2023, Radu Dragusin potrebbe presto lasciare il club ligure per trasferirsi in una tra Bayern Monaco e Tottenham. Una cessione in Inghilterra o in Germania, quella del promettente difensore rumeno, della quale, qualora andasse in porto, non gioverebbe solo il Grifone, ma anche il suo ex club, la Juventus.

Stando infatti ai precedenti accordi tra rossoblù e bianconeri, i secondi detengono un 20 per cento sulla rivendita del giocatore che, nel caso venisse venduto per 35 milioni di euro, permetterebbe alla Vecchia Signora di incassare ben sette milioni di euro i quali, senza girarci troppo intorno, verrebbero rapidamente utilizzati per prelevare Djalò dal Lille.