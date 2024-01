Era partner di Ronaldo il Fenomeno | Ora il figlio sbarca in Italia: un regista dal piede d’oro per la Serie A

Il figlio di un grande ex calciatore, che faceva coppia con il Fenomeno brasiliano, potrebbe presto arrivare in Italia.

Chi ha dai 35 anni in sù, molto probabilmente, ricorderà il Mondiale di calcio di Francia 1998 come uno dei più iconici e spettacolari di sempre. Tante grandissime Nazionali e calciatori fantastici che regalavano spettacolo parteciparono a quella competizione iridata. Dalla Francia di Zidane e Djorkaeff, all’Italia di Baggio e Del Piero; dall’Olanda di Bergkamp, Overmars e Seedorf, all’Argentina di Batistuta, Crespo ed Ortega; fino ad arrivare alla sorpresa Croazia che schierava gente come Boban, Suker e Prosineski.

La squadra più forte e attrezzata di tutti, però, era sicuramente il Brasile che, come al solito, poteva contare su una Nazionale piena di classe e talento. Cafù, Roberto Carlos, Dunga, Leonardo, Rivaldo, ma soprattutto lui: Luis Nazario da Lima Ronaldo che arrivò a quel Mondiale, prima dei tanti infortuni della sua carriera, da 22enne già Pallone d’Oro e con l’etichetta di calciatore più forte del Pianeta.

A formare il tandem d’attacco di quel Brasile con il Fenomeno c’era Bebeto che aveva preso il posto di Romario che si era infortunato qualche settimana prima dalla partenza delle selezione carioca per la Francia. Una coppia d’attacco niente male che riuscì a portare la Seleçao fino alla Finale a suon di gol e giocate da urlo.

Nonostante l’etichetta di favorita, però, la Nazionale verdoro non riuscì a conquistare quel Mondiale e fu surclassata nella finale di Saint-Denis dalla Francia padrona di casa e dalla doppietta di testa di un ispiratissimo Zinedine Zidane. Quella finale fu ricordata anche per il malore che Ronaldo accusò nel pomeriggio all’interno del ritiro brasiliano, malore su cui non si è mai fatto del tutto chiarezza e che condizionò la prestazione del Fenomeno e di tutto il Brasile.

Da France ’98 a Usa ’94 e quell’esultanza della culla

Brasile che arrivava a quel Mondiale francese da Campione del Mondo in carica, grazie alla vittoria sull’Italia ai rigori nella competizione di quattro anni prima che si disputò negli Stati Uniti. In quel torneo i verdeoro erano forse meno forti e talentuosi rispetto alla squadra ammirata oltr’Alpe, ma potevano contare su una coppia d’attacco spietata e collaudatissima, formata da Romario e Bebeto.

Quest’ultimo, insieme ad altri componenti della squadra, coniò l’esultanza a simulare una bambino appena nato sulla culla che divenne celebre in quel Mondiale. I brasiliani la adottarono perché alcuni di loro avevano la compagna/moglie in dolce attesa e che avrebbe partorito da lì a breve. Tra queste c’era anche la moglie di Bebeto.

Figlio d’arte, ora è nel mirino della Sampdoria

Proprio il 1994, infatti, è stato l’anno di nascita di Metheus Oliveira, 29enne e figlio, appunto, del più celebre Bebeto. Ora, uno dei tanti figli d’arte nel mondo del calcio, fa il centrocampista e gioca nel campionato portoghese. Ex Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato, ora milita alla Farense, squadra della Prima Divisione.

Il figlio di Bebeto, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, è finito nel mirino della Sampdoria di Andrea Pirlo che sta vivendo un periodo di emergenza a livello di infortuni e sta cercando rinforzi in questa sessione invernale di mercato. Oliveira, che è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e che è in possesso del doppio passaporto, brasiliano e portoghese, potrebbe arrivare a Genova per sostituire Verre, candidato alla cessione.