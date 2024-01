Juventus in Supercoppa Italiana, arriva il verdetto UFFICIALE | Diritto conquistato per merito sportivo

La Juventus e la sua partecipazione alla Supercoppa italiana adesso è realtà, la decisione arriva per comprovati meriti sportivi

Nonostante abbia meritato sul campo di prenderne parte con il piazzamento in classifica della scorsa stagione, la penalizzazione inflitta di dieci punti impedisce alla Juventus di partecipare alla Supercoppa italiana che si disputerà dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita, con una formula inedita. Saranno quattro squadre a prendere parte alla manifestazione, con due semifinali e la finalissima. Si parte con Napoli contro Fiorentina e il giorno successivo con l’Inter che sfiderà la Lazio.

Tutte le partite si svolgeranno alle ore 20 italiane e in caso di parità al 90′ non ci saranno i supplementari ma direttamente i calci di rigore. Altra importante novità riguarda il discorso relativo alle diffide. Tutti i giocatori in rosa potranno entrare in campo nella semifinale. Solo un’espulsione impedirà di poter disputare l’eventuale finale.

Umori ben diversi a una settimana dall’inizio dell’evento. L’Inter parte come grande favorita dato la conquista del titolo di campione d’inverno in Serie A, frutto di un percorso netto e una sola sconfitta nel girone d’andata.

La Fiorentina è reduce dal passaggio alle semifinali di Coppa Italia e sogna una rivincita con i nerazzurri, la Lazio è in crescita e a un passo dal quarto posto mentre il Napoli in caduta libera e desideroso di riscattare il pessimo inizio di stagione vincendo la Supercoppa.

La Juventus femminile vince la Supercoppa italiana, battuta la Roma in finale

La Juventus si concentrerà sul campionato, con l’obiettivo di arrivare allo scontro diretto previsto per il primo weekend di febbraio a San Siro quanto meno con lo stesso distacco, di due punti, dall’Inter.

Intanto la squadra femminile ha conquistato la Supercoppa italiana battendo in finale la Roma nella gara disputatasi domenica scorsa a Cremona, con il risultato di 2 a 1. Le bianconere in campionato sono invece costrette a rincorrere le giallorosse, in testa con sei punti di vantaggio.

La Supercoppa Italiana Femminile è nostra 🏆🤍🖤 Congratulazioni alle nostre ragazze! 🥳🎊💪🏻 Guarda gli highlights della vittoria delle @JuventusFCWomen 🔗▶️ https://t.co/9tzYU2ehNe pic.twitter.com/8guMCECaJc — JuventusFC (@juventusfc) January 8, 2024

La crescita del calcio femminile in Italia

Un movimento calcistico in forte ascesa quello del mondo femminile, spinto anche dagli ottimi risultati ottenuti dalla Nazionale che ha partecipato agli ultimi Mondiali, a differenza degli uomini.

La Lega continua a investire e credere molto nel progetto e i risultati sono evidenti, come testimonia l’interesse da parte degli appassionati al campionato.