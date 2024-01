Deve sostituire Chiesa | Ma finisce fuori squadra: cessione alla Salernitana o panchina punitiva

Acquistato con il compito di sostituire il partente Chiesa, non è mai esploso e adesso è nel mirino della Salernitana per evitare la panchina

Ciò che è avvenuto negli ultimi anni in casa Fiorentina è qualcosa di paradossale. La Viola è riuscita a restare competitiva nonostante si sia privata dei pezzi pregiati della sua squadra, ceduti spesso tra l’altro agli accerrimi nemici della Juventus. Tre esempi lampanti di giocatori che sono esplosi all’Artemio Franchi, diventando oltretutto beniamini della calda tifoseria toscana, e che poi sono stati ceduti con una plusvalenza importante ai bianconeri.

Il primo è stato Federico Bernardeschi che non ha ripetuto i numeri realizzativi avuti nella sua parentesi fiorentina anche a Torino ma che potrebbe tornare in questa sessione di mercato invernale per consentire ad Allegri di avere più soluzioni in attacco.

Il secondo caso è quello di Dusan Vlahovic, che si è accasato alla Juventus dopo un girone d’andata da capocannoniere in Serie A e sta deludendo le aspettative. Un investimento di oltre 80 milioni che non è ancora stato ripagato con il numero di reti che possano fare la differenza anche per la corsa Scudetto.

Infine parliamo di Federico Chiesa, forse la cessione più dolorosa, che si è preso sulle spalle il reparto offensivo bianconero e sta continuando a impressionare con le sue giocate, fermato solo da qualche acciacco fisico di troppo da monitorare.

Josip Brekalo nel mirino della Salernitana, contatti avviati tra i due club

E proprio per sostituire quest’ultimo talento la Fiorentina aveva puntato su Josip Brekalo che non sta trovando molto spazio nell’attacco della squadra guidata da Vincenzo Italiano, nonostante non ci sia una punta che stia brillando in questo momento.

Il centravanti potrebbe andare a giocare a Salerno. Walter Sabatini, stando a quanto riporta Sky Sport, sta pensando al croato per rinforzare l’attacco e dare una scossa per la lotta salvezza che vede coinvolti i campani. L’ipotesi di un suo trasferimento in questo mercato invernale è concreta.

Il momento della Fiorentina, tra Coppa Italia e i prossimi impegni

Fiorentina che ha staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore il Bologna. Per il terzo anno di fila la squadra di Vincenzo Italiano arriva a questo storico traguardo.

Tra una settimana la Viola sarà impegnata in Arabia per la Supercoppa Italiana. Primo impegno contro il Napoli giovedì 18 gennaio alle ore 20 e in caso di vittoria finalissima il 22 contro l’Inter o la Lazio.