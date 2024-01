Tu non giochi più | Mazzarri lo taglia fuori dal progetto, ma non lo può cedere: arriva il divieto dal mercato

Rivoluzione Napoli, Mazzarri manda via il giocatore: per lui non c’è più spazio. Si valuta la cessione in Serie A. Le pretendenti non mancano.

Reduce da una tristissima striscia di risultati negativi, fatta di tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate tra Serie A e Coppa Italia, il Napoli di Walter Mazzarri lavora a Castel Volturno per preparare al meglio il match casalingo di sabato contro la Salernitana di Pippo Inzaghi.

Una sfida, quella in programma sabato alle 15.00 al Diego Armando Maradona, sulla carta facile per gli azzurri del tecnico toscano i quali, contro l’ultima forza del campionato, saranno chiamati a una decisa inversione di marcia che dovrà portare inevitabilmente alla vittoria.

Una vittoria che, mancante dal 2-1 al Cagliari del 16 dicembre, potrebbe allungare la permanenza all’ombra del Vesuvio dell’allenatore di San Vincenzo il quale, richiamato nel capoluogo campano a distanza di dieci anni dal suo precedente addio, non è riuscito a dare, almeno per ora, quella scossa tanto desiderata da tifosi e addetti ai lavori.

Una scossa che, visti i deludenti risultati recenti, il club partenopeo è pronto a garantirsi mediante la sessione invernale di trattive la quale, dopo Mazzocchi, prelevato dalla Salernitana per tre milioni di euro, dovrebbe regalare un altro difensore e, salvo dietrofront dell’ultim’ora, un centrocampista.

Napoli, la cessione del difensore può svoltare il mercato

Prelevato, come detto, Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, il Napoli di Aurelio De Laurentiis pensa anche al mercato in uscita e valuta la cessione di un difensore che, trattenuto fortemente da Rudi Garcia in estate, non sembra invece rientrare nei piani di Walter Mazzarri.

Un difensore, rispondente al nome di Alessandro Zanoli, che, impiegato fin qui in appena sei occasioni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, è pronto a fare le valigie per cercare maggiore continuità in un’altra squadra. Un’altra squadra che, stando a quanto trapelato in queste ore, potrebbe essere una tra Genoa, Fiorentina e Udinese.

Napoli, Zanoli verso l’addio: possibili scambi con Genoa e Udinese

Chiuso in azzurro da capitan Di Lorenzo e dal recente acquisto di Mazzocchi, Alessandro Zanoli, come detto, è pronto a lasciare il Napoli per cercare maggiore continuità altrove. Una maggiore continuità che, stando a quanto emerso recentemente, sono pronte a garantirgli il Genoa di Alberto Gilardino, che già aveva provato ad acquistarlo in estate, e l’Udinese di Gabriele Cioffi.

Due società, quella ligure e quella friulana, dalle quali il club azzurro vorrebbe prelevare rispettivamente Radu Dragusin e Lazar Samardzic dei quali, almeno uno dei due, potrebbe sbarcare nel capoluogo campano proprio mediante uno scambio con l’attuale numero 59 azzurro. Purtroppo la cessione all’estero di Dragusin impedisce di fatto di utilizzare il cartellino di Zanoli in questo modo, bloccandolo per ora a Castelvolturno.