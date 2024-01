Mistero Dragusin: salta la trattativa all’ultimo secondo? | Trema anche Giuntoli, in ballo oltre 4 milioni di euro

Genoa, mistero attorno alla cessione di Dragusin. La Juventus brancola nel buio. Giuntoli esige il pagamento degli oltre quattro milioni di euro che spettano al club bianconero.

Conteso fino all’ultimo da Tottenham e Bayern Monaco, con il Napoli a osservare da lontano, vista l’impossibilità di competere economicamente con Spurs e bavaresi, Radu Dragusin ha deciso di trasferirsi nel nord di Londra dove, tra qualche giorno, dovrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore della rosa di Angelos Postecoglou.

Una società, quella inglese, che, dopo aver prelevato Vicario dall’Empoli in estate, è tornata a far spesa in Serie A a suon di milioni. Milioni, per la precisione 30, tra parte fissa e bonus, che dovrebbero pervenire a breve nelle casse del Grifone che, riscattato Dragusin per poco meno di sei milioni di euro dalla Juventus nel gennaio dello scorso anno, con la sua cessione ha fatto registrare un’importantissima plusvalenza che potrà essere in parte reinvestita nella corrente sessione di trattative.

Una sessione di trattative, quella invernale in corso, che i rossoblù dovranno necessariamente sfruttare per colmare il vuoto lasciato proprio dalla partenza del difensore rumeno che, dopo aver disputato da titolare, e fino all’ultimo minuto, tutte le 19 partite di campionato, è pronto a volare in Premier League.

Una Premier League, a oggi sicuramente il campionato più spettacolare e seguito del mondo, in cui l’ex Sampdoria e Salernitana proverà a dire la sua in un gruppo, quello del tecnico australiano poc’anzi menzionato, attualmente in corsa per un posto un Champions League.

Genoa, Dragusin dice sì al Tottenham: il trasferimento del rumeno fa felice anche la Juventus

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il trasferimento di Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham sembra ormai cosa fatta. Un trasferimento, quello del difensore rumeno al club londinese, che dovrebbe concludersi a breve sulla base di un’offerta complessiva da 30 milioni di euro.

Trenta milioni di euro, di cui sei dovrebbero finire nelle casse della Juventus alla quale, in virtù dei precedenti accordi col Grifone, spetta il 20 per cento sulla rivendita del giocatore. Un 20 per cento che, come spesso ribadito in questi giorni, dovrebbe essere utilizzato dalla Vecchia Signora per prelevare Tiago Djalò dal Lille.

Genoa, Dragusin ringrazia i tifosi con un post, ma poi lo cancella

Pronto a volare a Londra, dove a breve dovrebbe essere ufficializzato il suo passaggio dal Genoa al Tottenham, Radu Dragusin nelle scorse ore si è reso protagonista di un episodio assai particolare che lo ha visto prima pubblicare e poi cancellare un post attraverso il quale ringraziava e salutava i tifosi rossoblù. Un post mediamente lungo, tipico di chi lascia una società per legarsi a un’altra, in cui l’ormai ex difensore genoano ricordava già con nostalgia i suoi trascorsi con la maglia rossoblù addosso. Un passo indietro che a qualcuno ha fatto sorgere il dubbio di un ripensamento dell’ultimo momento.

Ripensamento difficilissimo stando quanto a venuto a galla in queste ore, col rumeno che avrebbe confermato il suo sì agli Spurs nonostante l’inserimento in extremis del Bayern Monaco che, sebbene più blasonato e competitivo del club inglese, ha dovuto rinunciare a qualsiasi tentativo, vista la parola data dal giocatore alla società londinese.