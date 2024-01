Faceva coppia fissa con CR7 | Ora Lotito lo regala a Sarri dopo il derby: il campione finalmente in Serie A

Ha giocato al fianco dei migliori calciatori del Mondo ed ora può rinforzare la compagine allenata dal tecnico toscano.

La sua esperienza alla Juventus è durata davvero pochissimo e non poteva continuare a causa di diversi dissidi con i vertici societari e i calciatori più importanti dello spogliatoio, ma anche e soprattutto per le differenti visioni del calcio e dello stare in panchina che le due parti avevano ed hanno sempre avuto nel corso degli anni.

Maurizio Sarri ha allenato la Juventus nella stagione 2019/2020 ed è arrivato subito dopo Massimiliano Allegri. La volontà della società era quella di cambiare metodi di allenamento, ma soprattutto filosofia e mentalità di gioco e passare dal classico calcio sparagnino e concreto di Allegri a quello più armonioso, nozionistico e d’attacco del tecnico ex Napoli e Chelsea.

In quella stagione, quella in cui il calcio (e non solo) si è dovuto fermare per più di tre mesi a causa della Pandemia e del lockdown totale, arrivò l’ultimo dei nove scudetti consecutivi vinti dal club bianconero, ma soprattutto arrivò l’ultimo trofeo importante conquistato dalla Juventus. Un campionato vinto abbastanza agevolmente con l’Inter di Antonio Conte e la Lazio di Simone Inzaghi ad infastidire la Vecchia Signora, ma soltanto per un breve periodo e mai fino in fondo.

La stagione in cui la squadra fu affidata a Maurizio Sarri, però, si concluse con l’eliminazione, l’ennesima, agli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione, allora allenato da Rudi Garcia. La Juventus perse in Francia a febbraio prima dello scoppiare della Pandemia e poi, alla ripresa delle coppe ad agosto, non riuscì a ribaltare il risultato nel computo del doppio match.

Sarri e il record di CR7 con il toscano in panchina

Una grossa delusione che costò anche la panchina a Maurizio Sarri che fu sostituito dall’esordiente Andrea Pirlo. Quella stagione lì, però, verrà ricordata anche come la migliore, soprattutto in termini realizzativi, di Cristiano Ronaldo durante la sua esperienza nel nostro campionato. Tre stagioni positive con la media di quasi un gol ogni 90′ per CR7, ma la 2019/2020 resta quella con più gol realizzati in assoluto.

31 gol in 33 partite di campionato, 37 in 46 considerando tutte le competizioni: questo il computo finale della stagione di Ronaldo con Sarri in panchina, quasi a voler confermare una statistica che vede i grandi bomber esprimersi al meglio sotto la guida del tecnico toscano (Mertens ed Higuain a Napoli ne sono un altro esempio).

Mercato, spunta l’ipotesi Lingard per la Lazio

Ora, Maurizio Sarri potrebbe ricevere dal mercato invernale un rinforzo importante, uno tra i tanti calciatori che hanno giocato al fianco di Cristiano Ronaldo. Si tratta di Jesse Lingard che, dopo le sue esperienze con il Manchester United, e l’ultima con il Nottingham Forrest, è rimasto svincolato dalla scorsa estate.

Ancora 31enne Lingard non ha più trovato accordi per andare a giocare altrove dopo la fine del suo contratto con il Forrest ed ora sta cercando un nuovo club in questa sessione invernale di calciomercato. Il suo entourage lo ha proposto al Barcellona che però sembra aver declinato l’offerta. L’inglese potrebbe essere un’ottima soluzione per la Lazio che avrebbe bisogno di un calciatore in più sulla fascia destra d’attacco, visto anche il periodo non positivo che sta vivendo Felipe Anderson e la fatica che sta facendo Isaksen nell’inserirsi nella sua nuova realtà ed avventura.