Mister, purtroppo devi farne a meno | Ausilio convoca Inzaghi: dovrà rinunciare al gioiello, incasso multimilionario

La dirigenza nerazzurra ha deciso per la cessione, Simone Inzaghi non approva e contesta, il giovane talento saluta l’Inter e va in Spagna

Inter che chiude il girone d’andata in testa alla classifica di Serie A. Un rendimento di altissimo livello, con una sola sconfitta e tre pareggi in 19 partite. Lautaro Martinez capocannoniere, un attacco che si sta dimostrando letale, una difesa solida nonostante alcuni cambi rispetto alla rosa della passata stagione e soprattutto uno dei centrocampi più competitivi, completi e forti d’Europa.

Questo è stato dimostrato anche nel girone di Champions League in cui i nerazzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di finale con ben due gare d’anticipo e adesso attendono la visita dell’Atletico Madrid, consapevoli di poter battere gli spagnoli.

Il giocatore in più della mediana interista resta Barella, instancabile e dotato sia di qualità che di quantità. Un vero affare targato Beppe Marotta che sta crescendo sempre di più e si sta affermando anche come il baluardo in mezzo al campo della Nazionale italiana che giocherà gli Europei il prossimo giugno.

Tante scelte a disposizione di mister Simone Inzaghi che si può pure permettere di impiegare con il contagocce un giocatore come Daniele Frattesi, reduce da uno stato di ottima forma ma chiuso da altri campioni che si sono imposti come titolari.

Agoumé lascia l’Inter, il centrocampista va in prestito al Siviglia

Per questo motivo un altro giovane centrocampista interista è costretto ai saluti, chiuso dalla concorrenza. Si tratta di Lucien Agoumé. Il francese classe 2002 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro al club spagnolo del Siviglia, che ha battuto la concorrenza dei francesi del Marsiglia.

Arrivato a Milano nell’estate del 2019 per 4,5 milioni di euro dal Sochaux, Agoumé ha raccolto solo 4 presenze in Serie A e dopo alcuni prestiti in Ligue 1 e uno in A con lo Spezia, adesso prova l’avventura in Liga, con un contratto che lo lega agli andalusi sino al 30 giugno.

L’Inter pronta per provare a vincere la Supercoppa italiana

Inter chiamata a conquistare il primo trofeo stagionale tra una settimana. In Arabia si disputerà la Supercoppa italiana che vedrà i nerazzurri affrontare in semifinale la Lazio di Maurizio Sarri e per l’eventuale finale una tra Napoli e Fiorentina.

Continua invece la sfida a due con la Juventus per la conquista dello Scudetto, con il Milan possibile terzo incognito e al momento distante nove lunghezze dai nerazzurri.