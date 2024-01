UFFICIALE: ribaltata la classifica di Serie A | Sorpasso della Juve sull’Inter, decisiva la protesta dei tifosi

La Juventus sorpassa l’Inter in testa alla classifica di Serie A, il contributo fondamentale dei tifosi bianconeri per questo traguardo

Il 2023 è stato al limite della tragedia per la Juventus e per i suoi calorosi tifosi, con la penalizzazione di dieci punti al termine della scorsa stagione e la conseguente esclusione dalle competizione europee con relativi mancati incassi che hanno inficiato nella campagna acquisti dell’estate, coadiuvata dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato dopo anni fortunati a Napoli, culminati nella conquista dello Scudetto e i grandi meriti di aver dato vita a una rosa che ha stupito l’Italia.

Nuovo campionato iniziato invece con le squalifiche di Pogba e di Fagioli, rispettivamente per il doping e per il calcioscommesse, due assenze pesanti che Allegri è riuscito a colmare dando risalto agli uomini presenti nello spogliatoio.

Queste decisioni extra-sportive hanno spinto la curva juventina a boicottare gli abbonamenti delle piattaforme di streaming che trasmettono le partite di Serie A, cioè Dazn e Sky, per protestare nei confronti della Lega Calcio.

Al termine del girone d’andata i bianconeri sono al secondo posto in classifica con una sola sconfitta, subita nel campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e a due punti di distanza dall’Inter campione d’inverno, con una corsa a due destinata a proseguire anche nei prossimi mesi.

La Juventus è la squadra più vista in televisione in Serie A

A distanza di un anno dal primo verdetto, la Juventus è tornata ad essere la regina degli ascolti in televisione nel girone d’andata, davanti all’Inter e al Napoli che formano il podio, come testimonia la classifica pubblicata da Calcioefinanza.

Auditel importante anche per le partite che vedono in campo la Roma e il Milan, con un divario enorme rispetto alle altre compagini del massimo campionato italiano e che mette in risalto il forte legame delle tifoserie in questione con le proprie squadre.

La Juventus tra campionato e Coppa Italia

Questo risultato è un ulteriore incentivo per il club di Torino a tenere accesa la lotta per la conquista dello Scudetto, traguardo che manca da quattro campionati. Grande attesa per lo scontro diretto previsto per il primo weekend di febbraio a San Siro.

Intanto la Juventus è pronta ad affrontare i quarti di finale di Coppa Italia che la vedranno affrontare il Frosinone, reduce dal blitz di Napoli e consapevole di non avere niente da perdere. Stavolta la partita sarà trasmessa da Mediaset, precisamente su Italia 1.