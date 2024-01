Lo consideravano il vice Lautaro | Ma ora è finito malissimo: firma in Serie B, a Inzaghi non serve più

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter con grandi speranze, adesso è spedito in Serie B e dovrà dare il suo contributo per la lotta salvezza

Contributo fondamentale all’andamento stagione dell’Inter è stato fornito da Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e mai così determinante nelle dinamiche di gioco dei nerazzurri. Unica conferma del reparto offensivo rispetto alla rosa che ha concluso la passata stagione, il bomber argentino si è preso sulle spalle la squadra e non solo per la responsabilità di esserne diventato capitano.

L’alchimia con il compagno di reparto Marcus Thuram è evidente e l’intuizione di Beppe Marotta si è mostrata molto azzeccata. Una delle coppie più prolifiche e complete d’Europa che sta facendo la fortuna di tutto l’ambiente.

A testimoniare l’incidenza di Lautaro negli ultimi mesi in casa Inter è la difficoltà della squadra a girare quando non scende in campo. Il turnover è stato a volte necessario dati gli impegni ravvicinati e il girone di Champions da affrontare ma i sostituti non sono stati alla sua altezza.

Marko Arnautovic è stato fuori per più di un mese dopo l’infortunio subito sul campo dell’Empoli e adesso sta recuperando il ritmo partita, senza però riuscire a confermare i numeri che aveva avuto a Bologna, mentre Sanchez non dà garanzie.

Salcedo, dall’Inter al Lecco in Serie B, firma ormai avvenuta

Il giovane Salcedo sembrava essere in rampa di lancio, tanto che alcuni lo aveva etichettato come il perfetto vice Lautaro, ma non ha mai confermato le aspettative. Prestiti in Serie B, prima a Bari e poi a Genova, lo hanno allontanato dai palcoscenici importanti.

Proprio dalla Serie B potrebbe ripartire dato il forte interesse del Lecco sul centravanti. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio i lombardi starebbero per chiudere l’operazione nelle prossime ore con la formula del prestito. Un innesto importante per alimentare le speranze di restare in categoria.

L’Inter e il bel lavoro svolto con i suoi giovani

Sono tanti i talenti cresciuti nel settore giovanile interista a trovare spazio in club di A e B per essere testati in campionati di livello e nel caso essere poi inseriti in prima squadra.

Simone Inzaghi e Beppe Marotta monitorano con attenzione diversi profili per poi dare loro il giusto spazio. Un lavoro di scouting che ha premiato anche negli anni precedenti, anche nel caso di cessioni e plusvalenze.