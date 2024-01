Mourinho, Inter per sempre | Dopo 14 anni, torna a battere Xavi: scippa il suo regista e lo porta a Roma

Xavi lo ha già bollato negativamente, ma per Mourinho è un affare: la Roma prende dal Barcellona uno scarto del tecnico spagnolo.

Reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma di José Mourinho si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nel match di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale. Una sfida, quella contro i biancocelesti in programma domani (mercoledì 10 gennaio) alle 18.00, che i giallorossi proveranno ovviamente a vincere per proseguire il proprio cammino nella coppa nazionale.

Una coppa nazionale che, mancante dalle bacheche di Trigoria dalla stagione 2007-2008, è senza alcun’ombra di dubbio uno degli obiettivi stagionali del tecnico portoghese, insieme alla conquista di un posto in Champions League da raggiungere attraverso il campionato e dell’Europa League, sfumata lo scorso anno a causa della sconfitta in finale contro il Siviglia di José Luis Mendilibar.

Obiettivi, questi, già ampiamente delineati nella mente dell’allenatore ex Inter e Real Madrid il quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, avrebbe chiesto al direttore sportivo, Tiago Pinto un rinforzo per il centrocampo in vista della seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione che potrebbe vedere tra le file della Lupa un centrocampista classe ’91 di proprietà del Barcellona che, non particolarmente considerato dal tecnico blaugrana, Xavi, potrebbe sbarcare all’ombra giallorossa del Colosseo già nei prossimi giorni.

Roma, dopo 14 anni Mourinho pronto a un altro sgarbo a Xavi

Nelle menti dei tifosi interisti alberga ancora, sicuramente, la corsa di José Mourinho negli istanti successivi al fischio finale di Barcellona-Inter del 28 aprile 2010. Una sfida, quella di quasi 14 anni fa, terminata 1-0 in favore dei blaugrana che, pur vincendo, non riuscirono a raggiungere la finale di Madrid a causa del 3-1 subito a San Siro la settimana precedente.

Una sconfitta, quella maturata al Meazza il 20 aprile 2010, che costrinse la formazione spagnola al tempo composta da gente come Messi, Iniesta, Busquets e Xavi a fare la partita nella gara di ritorno al Camp Nou che, dominata in lungo e in largo anche grazie alla superiorità numerica dovuta all’espulsione di Thiago Motta al 27′ del primo tempo, si concluse, come detto, con la vittoria di misura, firmata Pique, che non bastò per raggiungere l’atto conclusivo del successivo 22 maggio.

Roma, occhi su Romeu: il Barcellona apre alla trattativa

Dato l’imminente addio di Renato Sanches, che dovrebbe tornare al Paris Saint Germain per poi essere girato in prestito al Besiktas, la Roma della famiglia Friedkin è pronta a regalare a José Mourinho un nuovo centrocampista che potrebbe sicuramente dire la sua nella seconda parte di stagione.

Stando infatti a quanto riportato da Repubblica, la Lupa avrebbe messo gli occhi sul classe ’91 Oriol Romeu che, non particolarmente considerato da Xavi al Barcellona, potrebbe decidere di trasferirsi sulla sponda giallorossa del Tevere già nelle prossime settimane. Un affare, quello tra capitolini e blaugrana che, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe chiudersi intorno ai tre milioni di euro.