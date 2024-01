Devi tornare in Italia: così non ci servi a niente | Terremoto in Coppa d’Africa, il bomber rispedito in Serie A

Clamoroso in Serie A: il giocatore inizialmente convocato per la Coppa d’Africa, non prenderà parte alla manifestazione: ecco perché.

Inizialmente prevista tra il 23 giugno e il 23 luglio 2023, ma poi rimandata a causa delle avverse condizioni metereologiche che caratterizzano il paese ospitante, la Costa d’Avorio, in estate, la Coppa d’Africa si prepara ad aprire i battenti con il match inaugurale di sabato 13 che vedrà affrontarsi, tra le mura dello Stadio Olimpico Alassane Outtara di Abidjan, i padroni di casa e la Guinea-Bissau.

Una sfida, quella tra Elefanti e Licaone, che darà il via alla 34esima edizione della massima competizione calcistica africana, il cui epilogo è fissato per domenica 11 febbraio. Una competizione lunga poco meno di un mese che, disputata prevalentemente nei mesi invernali dell’emisfero boreale, priverà di vari elementi molte squadre della nostra Serie A.

Serie A che, stando a quanto raccolto in questi giorni, manderà sulle coste dell’Oceano Atlantico ben 16 giocatori appartenenti a dieci squadre del nostro massimo campionato. Dieci squadre, quali Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma e Salernitana che, chi più chi meno, saranno costrette a rinunciare a elementi centrali nei piani tecnico-tattici dei rispettivi allenatori.

Dieci squadre che, chi in lotta per la salvezza chi per un posto in Europa, sperano già da ora di veder tornare sani i propri tesserati i quali, ad ogni modo, potranno essere, seppur momentaneamente, rimpiazzati mediante qualche operazione low cost sul mercato di gennaio.

Coppa d’Africa, ecco i 16 convocati della Serie A: un attaccante torna in Italia causa infortunio

In principio erano 17 i convocati della nostra Serie A per la 34esima edizione della Coppa d’Africa, ma l’infortunio occorso a un attaccante senegalese militante nel nostro massimo campionato, li ha fatti scendere a 16. Sedici convocati appartenenti, come detto, a dieci squadre.

Questi i nomi, le società di appartenenza e le nazionali che rappresenteranno: Lookman (Atalanta – Nigeria), El Azzouzi (Bologna – Marocco), Luvumbo (Cagliari – Angola), Kouamé (Fiorentina – Costa d’Avorio), Touba (Lecce – Algeria), Rafia (Lecce – Tunisia), Banda (Lecce – Zambia), Bennacer (Milan – Algeria), Chukwueze (Milan – Nigeria), Machin (Monza – Guinea Equatoriale), Anguissa (Napoli – Camerun), Osimhen (Napoli – Nigeria), Ndicka (Roma – Costa d’Avorio), Aouar (Roma – Algeria), Cabral (Salernitana – Capo Verde), Lassana Coulibaly (Salernitana – Mali).

Boulaye Dia torna alla Salernitana, il Senegal lo esclude dalla lista dei convocati: ecco perché

Convocato regolarmente dal tecnico, Aliou Cissé per rappresentare il Senegal nella Coppa d’Africa che scatterà questo sabato, Boulaye Dia è stato “restituito” alla Salernitana nelle scorse ore a causa del problema muscolare occorsogli durante la sfida contro il Milan dello scorso 22 dicembre.

Visto il mancato pieno recupero dall’infortunio rimediato poco prima di Natale, il commissario tecnico dei Leoni della Teranga non ha infatti voluto correre rischi rimandando in Italia l’attuale numero dieci dei granata il quale, salvo ricadute, dovrebbe tornare in campo nella gara contro il Torino in programma domenica 4 febbraio.