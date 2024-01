Clamoroso Lukaku, salta la convocazione prima del derby | “Non se la merita”, i tifosi insorgono contro il verdetto

Doccia gelata alla vigilia del derby di Coppa Italia, Romelu Lukaku non è stato convocato e questo fatto ha fatto infuriare i tifosi giallorossi

Weekend di campionato che ha sancito la fine del girone d’andata e per le due squadre della Capitale un bilancio simile. La Lazio è reduce da tre vittorie consecutive che hanno consentito di risalire in classifica sino a tre punti dal quarto posto, traguardo impensabile fino a solo un mese fa. Il termine del girone eliminatorio di Champions League, concluso con la qualificazione agli ottavi, ha permesso ai biancocelesti di recuperare energie e concentrarsi sulla Serie A.

Nonostante lo stato di forma ottimale della squadra di Maurizio Sarri, le incognite restano. Manca soprattutto una punta centrale che sia letale in area di rigore data la discontinuità di Ciro Immobile e le sirene arabe che lo vedono vicino a una cessione.

La Roma invece ha pareggiato contro l’Atalanta in uno dei tanti scontri diretti da qui al termine della stagione. Una gara equilibrata con i giallorossi che hanno avuto diverse occasioni per vincere ma sono stati fermati da un Carnesecchi in stato di grazia.

Adesso il match di Coppa Italia, il derby ai quarti di finale, grande attesa per il primo scontro in gara secca dal 2013, dalla finale del trofeo in questione, vinto dalla Lazio con la rete di Lulic. Chi vincerà potrà trarre entusiasmo in vista delle prossime sfide di campionato.

Romelu Lukaku escluso dalla votazione TOTY della EA Sports

Al centro dell’attacco ancora Romelu Lukaku che ha ricevuto però una notizia inaspettata. Il bomber belga è stato escluso dalla votazione TOTY (Team of The Year) che ogni anno EA Sports organizza.

Questa mancata convocazione è decisamente inspiegabile, visto che è stato determinante nella seconda parte di campionato dell’Inter ed ha cominciato bene l’annata con la Roma, con il contributo fondamentale per permettere ai giallorossi di essere ancora in scia del quarto posto.

Le stelle protagoniste degli ultimi 12 mesi. Ecco i candidati per la Squadra dell’Anno maschile. L’8 Gennaio scegliete i Migliori del Mondo: https://t.co/9jiUmSunhF#TOTY pic.twitter.com/0HUBVl7MHM — EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) January 7, 2024

La Roma confida nei suoi due centravanti per battere la Lazio

Una Roma in piena emergenza in difesa ma che può contare su una coppia di centravanti di caratura internazionale. Oltre al centravanti belga Mourinho può disporre anche del talento e dell’imprevedibilità di Paulo Dybala, implacabile dal dischetto nelle ultime due partite.

Pubblico delle grandi occasioni atteso allo Stadio Olimpico nonostante l’insolito orario delle 18 per una partita infrasettimanale, con la speranza che in campo ci sia lo stesso spettacolo che vedremo in tribuna.