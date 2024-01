Pioli ha cambiato idea | Da crack estivo a flop invernale: addio al nuovo arrivato, se ne va in Serie B

Il tecnico rossonero non ha più fiducia in uno dei calciatori arrivati soltanto la scorsa estate e che ora è sul mercato.

Una stagione che si è rivelata più difficile e complicata del previsto e che ha portato a pensare che la sua esperienza al Milan fosse già arrivata al capolinea. Gli ultimi risultati, invece, continuano a dargli ragione e hanno un po’ rinsaldato la sua panchina.

Stefano Pioli vive continuamente questa situazione paradossale in cui società, ambiente e suoi calciatori non sembrano metterlo minimamente in dubbio, mentre tifosi rossoneri e addetti ai lavori ne chiedono la testa ad ogni minimo passo falso.

Ora, però, quando ormai si è arrivati al traguardo di metà stagione, sappiamo che i rossoneri stanno comunque svolgendo una stagione discreta che poteva essere migliore a questo punto, ma anche di gran lunga peggiore. Le quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare disputate hanno, come detto, rinfrancato tutti i milanisti, ma anche lo stesso Pioli che continua a fare i conti con una serie interminabile di calciatori indisponibili, tra infortuni e gente impegnata in Coppa d’Africa.

Un po’ con le soluzioni che stanno arrivando dal mercato, un po’ con i giovani, ma anche un po’ con i cambiamenti e gli spostamenti di moduli e calciatori effettuati da Pioli, il Milan è riuscito ad ovviare alla profonda emergenza che lo attanaglia da ormai due mesi e mezzo e a consolidare il terzo posto in classifica con ben 39 punti conquistati.

Pioli, prossimi mesi decisivi per la sua panchina

Un bottino non indifferente, soprattutto se si guarda a tutti i problemi che si sono vissuti in casa Milan, che dà ai rossoneri la certezza di una posizione che gli permetterebbe di disputare la prossima Champions League, ma allo stesso tempo gli pone troppo lontani dalle due battistrada: Inter e Juventus.

Considerando anche il cammino che continua in Coppa Italia ed il terzo posto nel girone di Champions League che ha retrocesso la squadra rossonera ai playoff di Europa League, il bilancio di metà stagione del Diavolo si può considerare come il classico bicchiere mezzo pieno. A riempirlo o svuotarlo ci penserà la seconda parte di stagione che sarà fondamentale anche per capire il destino di Pioli ed una sua eventuale riconferma.

Mercato, un giovane del Milan verso la Serie B

A tenere banco in queste ore in casa rossonera, però, c’è anche il mercato. Dopo il ritorno di Gabbia e l’arrivo di Terracciano, si cerca di cedere Rade Krunic al Fenerbahce per cercare poi di fare qualche entrata. In uscita, però, c’è anche il giovane esterno d’attacco argentino, Luka Romero. Il ragazzo classe 2004 che è arrivato al Milan la scorsa estate da svincolato, dopo la sua esperienza alla Lazio, sta trovando poco spazio in questa stagione e la soluzione migliore sembra essere quella di cederlo in prestito per dargli la possibilità di giocare con più continuità.

Nelle scorse si era parlato di un presunto interessamento del Lecce, ma al momento la strada più percorribile sembra quella di una cessione in prestito per sei mesi al Como in Serie B. La società lombarda, sotto richiesta esplicita del tecnico Cesc Fabregas, secondo quanto riportato da Sky Sport, è in pressing su Romero e lavora per convincerlo ad accettare la proposta di scendere di una categoria.