“Buona fortuna Pippo” | Milan, comunicato ufficiale: non farà più parte del club, ha già firmato per la big

Arriva l’annuncio ufficiale dell’affare che ha tenuto banco nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.

La sessione invernale di calciomercato sta ormai entrando nel vivo. Tra le squadre più attive c’è sicuramente il Milan che sta cercando di porre rimedio all’emergenza che negli ultimi tempi ha colpito il reparto difensivo ed ha costretto e sta costringendo Pioli a fare a meno per lungo tempo dei vari Thiaw, Caldara, Pellegrino, Kalulu e Tomori.

Il rientro dai vari infortuni di Simon Kjaer, l’esplosione del giovane della Primavera, Jan-Carlo Simic, lo spostamento con profitto dalla fascia sinistra al centro di Theo Hernandez ed infine il rientro alla base di Matteo Gabbia dal Villareal, con sei mesi d’anticipo rispetto al previsto, non sono ancora garanzie sufficienti per Stefano Pioli.

Il reparto, secondo l’allenatore, ma anche secondo la società, ha bisogno di almeno un altro rinforzo di spessore per quel che riguarda la zona centrale della difesa. Ecco che, in queste ore, si continua a parlare del centrale francese del Brest, Brassier, ma sono spuntati anche nomi ancora più altisonanti.

Secondo gli esperti di mercato, infatti, il Milan avrebbe fatto dei sondaggi anche per due difensori che militano nel nostro campionato. Si tratta di Buongiorno, Capitano del Torino, e Radu Dragusin, ormai ex difensore del Genoa. Il rumeno, infatti, dopo alcuni giorni di trattative in cui era stato cercato, tra le altre, anche da Napoli, Bayern Monaco e, appunto, Milan, è passato ufficialmente al Tottenham.

Mercato Milan, sfuma Dragusin ufficiale Terracciano

Gli Spurs sono stati i più convincenti soprattutto dal punto di vista economico ed hanno chiuso l’affare a 24 milioni di euro più sei di bonus che andranno nelle casse del Genoa. Inutile quindi l’interessamento del Milan che, intanto, continuerà la ricerca del suo difensore centrale per arricchire la rosa di un calciatore affidabile in più nel reparto arretrato.

Dal Verona, intanto, è arrivato il jolly, Filippo Terracciano. Terzino destro, ma anche sinistro, all’occorrenza pure mezzala e braccetto nella difesa a tre, il giovane classe 2003 ha superato le visite mediche con il club rossonero ed è diventato ufficialmente un calciatore del Milan. A comunicarlo è stato proprio il club rossonero con l’ufficialità annunciata su tutti i profili social e sul sito ufficiale della squadra.

Terracciano dal Verona al Milan, il tweet del club gialloblù

A voler salutare l’ormai suo ex calciatore è stato anche il club scaligero che, sul profilo ufficiale X (l’ex Twitter), ha voluto fare un tweet in cui, sotto alla didascalia ed il semplice, “Buona Fortuna, Pippo”, ha fatto comparire una foto di un giovanissimo Terracciano che con la sciarpa del Verona assiste ad una partita della sua squadra del cuore all’interno dello Stadio Bentegodi.

Un modo carino per salutare un ragazzo cresciuto in casa, ma che si è stati costretti a vendere per le necessità e i problemi economici che stanno attanagliando il Verona in queste ultimi mesi. Il Milan si assicura un jolly importante per la rosa di Pioli, mentre al club gialloblù andranno quattro milioni di euro più uno di bonus.