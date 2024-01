Allegri, te lo ricordi? Ti costò una Champions | Ora firma alla Juve per farsi perdonare: pronto il prestito gratuito

Dopo aver battuto la Juventus in finale di Champions, adesso l’ex campione dei Blancos potrebbe firmare per i bianconeri, ipotesi prestito per lui.

La Juventus è tornata ai fasti di un tempo. Secondo posto al termine del girone d’andata con una sola sconfitta in 19 partite, una difesa rocciosa e difficilmente perforabile, il cinismo tipico della grande squadra e una corsa Scudetto con l’Inter che si prospetta avvincente sino a maggio. Finalmente Allegri è di nuovo competitivo dopo due stagioni non all’altezza della sua prima parentesi in bianconero.

Il tecnico livornese si era trovato a subentrare ad Antonio Conte che aveva inaugurato il nuovo ciclo vincente della Vecchia Signora ed è riuscito a migliorare il rendimento di una squadra tra le più forti d’Europa. In Italia non c’è stata storia con diversi Scudetti consecutivi conquistati, alcuni con ampio margine sulle inseguitrici.

Ma a stupire è stato il rendimento europeo con l’approdo per ben due volte alla finale di Champions League. Un percorso netto nella fase ad eliminazione diretta che ha portato la banda guidata da Max Allegri a giocarsi il trofeo dalle grande orecchie.

Sono arrivate però due sonore sconfitte contro le spagnole Barcellona e Real Madrid. Gare secche in cui l’abitudine dei blancos e dei blaugrana ad affrontare sfide di questa caratura ha fatto la differenza, oltre agli episodi sul campo.

Asensio, dal goal in finale al possibile arrivo alla Juventus

A segno per il Real anche Marco Asensio che chiuse la partita con la rete del 4 a 1. Per il centravanti spagnolo poi il trasferimento al Paris Saint Germain dove non ha trovato mai troppo spazio e adesso l’ipotesi di un’esperienza altrove.

Il giocatore potrebbe approdare proprio alla Juventus con la formula del prestito secco. Ipotesi da tenere in considerazione negli ultimi giorni del mercato invernale, soprattutto se si concretizzasse la partenza di Kean, sul quale è forte l’interesse della Fiorentina.

Asensio, i fattori a favore di un suo possibile trasferimento in Italia

Un innesto di spessore che potrebbe garantire reti ed esperienza a una squadra che fa fatica a essere letale in fase offensiva, con poche occasioni create dalle punte.

Un trasferimento che sarebbe gradito sia alla punta, che vuole giocarsi le chance di essere convocato per gli Europei di giugno, sia per la società bianconera data la modalità dell’operazione.