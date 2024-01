Puniti per comportamenti reiterati | Allegri, notifica dalla Lega Serie A: arriva un’altra squalifica UFFICIALE

I bianconeri hanno chiuso il girone di andata al secondo posto, ma ora dovranno fare i conti con delle squalifiche pesanti.

Una vittoria che sembra davvero la fotocopia di tante altre che sono arrivate in questa stagione, ma che è ancora più pesante delle altre perché permette alla Juventus di chiudere il girone di andata a 46 punti e con soltanto due lunghezze di distanza dalla capolista Inter.

Ad inizio stagione forse non ci credeva nessuno, qualcuno ci sperava, ma che la Juventus alla fine del girone di andata potesse aver collezionato tutti questi punti e si trovasse in piena lotta Scudetto, era davvero difficile da pronosticare. E, invece, nonostante i tanti infortuni e una rosa che non è certamente completa e forte quanto quella dell’Inter, i bianconeri sono lì in alto e probabilmente lotteranno fino alla fine.

Nel match vinto a Salerno c’è un po’ il riassunto della Juventus di questa prima parte di stagione. Una squadra che lascia poco spazio allo spettacolo, che sa difendersi e subire poco dagli avversari, concedendo ancora meno e che non molla mai, lotta fino all’ultimo minuto di recupero e ha nello spirito di squadra e di sacrificio le sue armi principali per scardinare le resistenze avversarie.

Come successo ultimamente già a Monza e Frosinone, del resto, anche a Salerno il risultato era inchiodato sull’1-1 e la partita sembrava potesse terminare con un pareggio. E, invece, così come a Monza in pieno recupero e a Frosinone all’80’ inoltrato, contro i granata è arrivato il gol oltre il 90′ di Dusan Vlahovic che ha consegnato i tre punti alla Juve, vinto la resistenza dei campani e lanciato Allegri e i suoi in classifica.

Scudetto, la Juve continua ad esserci

La Juve continua a rispondere presente, quindi, ed ora potrà affacciarsi al girone di ritorno, sperando di recuperare qualche indisponibile e con la speranza di ricevere qualche regalo dalla società in sede di calciomercato. L’obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap tecnico e di soluzioni con l’Inter, ma di certo non sarà facile.

Più facile, sicuramente, è sperare che la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e il cammino in Champions League dei nerazzurri, possa fiaccare un po’ lo stato di forma dell’Inter e che magari questi impegni, che la Juventus non ha, possano in qualche modo favorire i bianconeri a discapito dei propri rivali per la lotta allo Scudetto.

Juve, due squalificati per il match contro il Sassuolo

Dopo aver fatto i conti con le pesante assenze per tutto il girone di andata, partita di Salerno compresa, in casa Juventus, però, c’è ancora preoccupazione per le assenze con cui la squadra sarà costretta ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. Il match si giocherà allo Stadium contro l’unica squadra che è riuscita a battere la Juve durante tutto il girone di andata.

A preoccupare Allegri, però, non è certamente la partita di settembre scorso in cui i neroverdi prevalsero per 4-2, ma le assenze con cui dovrà fare i conti. Nella sfida di Salerno, infatti, la Juventus ha dovuto fare i conti con ben sette ammonizioni che l’arbitro ha comminato ai calciatori bianconeri. Tra questi ce ne sono due abbastanza pesanti. Gatti e Mckennie, infatti, erano diffidati e dopo il giallo di Salerno saranno squalificati, non potendo prendere parte al match contro il Sassuolo.